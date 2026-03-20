Resumen

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El ingeniero geólogo también alertó sobre el impacto en la formalidad del sistema. Foto: GEC.
El ingeniero geólogo también alertó sobre el impacto en la formalidad del sistema. Foto: GEC.
Por Redacción EC

César Riofrío, geólogo senior y miembro del comité organizador de proEXPLO 2026, afirmó que la reciente aprobación, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, de un dictamen que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de caducidad de las concesiones mineras sin actividad, no se ajusta a los tiempos reales que demanda el desarrollo de un proyecto minero y genera un desfase entre el marco legal y la dinámica técnica de la exploración y puesta en operación.

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