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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Castillos sobre nada

Demasiadas propuestas de campaña han sido irresponsables, impagables o imposibles.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Uno de los peores efectos de la atomización partidaria que enfrenta el país en estas elecciones es la presión que les impone a los candidatos para destacar en un océano de competidores similares. Los incentivos parecen diseñados para polarizar, llamar la atención con ataques gratuitos y plantear propuestas atractivas para grupos específicos de votantes, pero imposibles de aplicar en la práctica.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.