El Poder Ejecutivo destinó más de S/ 4,200 millones para el presupuesto preventivo frente al fenómeno de El Niño durante 2026 y 2027, con el objetivo de financiar infraestructura crítica y reducir los daños económicos en regiones vulnerables del país.

La partida principal de este fondo destina S/ 3,065 millones al programa de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Asimismo, el Estado dispone de un soporte adicional de $ 2,000 millones en fondos contingentes que, según los reportes oficiales, no afectarán la meta de déficit fiscal fijada en 1.8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Intensas lluvias causan derrumbes en cerros de Puente Victoria, afectando el río Tarma con desvíos y formación de playas. Entrevistas con pobladores de San Ramón y Aubernia reportan 21 desastres naturales, daños a puentes, carreteras aisladas y colapso de tanque de agua. Piden maquinaria pesada y apoyo municipal para limpieza y encausamiento.

Al 6 de julio, la ejecución presupuestal de los tres niveles de gobierno alcanzó los S/ 1,350 millones, lo que representa el 44% de los recursos totales para la gestión de desastres. En paralelo, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) administra S/ 1,171 millones en proyectos vinculados a la emergencia climática.

Por su parte, el Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados (PLIA) registra un avance financiero del 66% al cierre de mayo, tras invertir S/ 527 millones de los S/ 798 millones programados para este año en 38 intervenciones multisectoriales.

El Senamhi ha emitido una alerta sobre posibles lluvias de moderada a intensa intensidad en Arequipa. Las autoridades se preparan para prevenir emergencias ante el aumento de las precipitaciones, mientras la comunidad enfrenta el impacto de recientes inundaciones. Piura también se encuentra afectada.

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Asimismo, los trabajos físicos realizados hasta la fecha comprenden la descolmatación de 735 kilómetros de ríos y quebradas junto a la protección de 118 kilómetros de riberas.

Respecto a los servicios básicos, el sector Transportes coordina la instalación de 52 puentes modulares, mientras que el sector Educación colocó 85 domos escolares y proyecta implementar otros 161 para evitar la suspensión de las clases en zonas de riesgo.

La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente ante la temporada de lluvias.

Ante este panorama, las autoridades centrales instaron a los gobernadores regionales y alcaldes a acelerar el gasto de los fondos asignados antes del inicio de las precipitaciones.