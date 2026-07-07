La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC
La urgencia de estas obras responde a que actualmente existen 796 distritos de 22 departamentos bajo declaratoria de estado de emergencia | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo destinó más de S/ 4,200 millones para el presupuesto preventivo frente al fenómeno de El Niño durante 2026 y 2027, con el objetivo de financiar infraestructura crítica y reducir los daños económicos en regiones vulnerables del país.

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