La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que, entre enero y el 23 de junio de 2026, se adjudicaron 332 intervenciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, por un monto total de S/5.266 millones, marcando un récord histórico para el país.

Este resultado superó lo adjudicado durante todo el año 2025, cuando se alcanzó aproximadamente S/5.100 millones, y representa más de cuatro veces el monto registrado en el primer semestre del año anterior, que ascendió a S/1.302 millones. Además, el avance logrado al 23 de junio supera ampliamente la meta prevista para 2026, inicialmente fijada en S/3.888 millones.

“Este resultado no es solo una cifra récord; es una señal concreta de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para llevar obras, servicios y soluciones a más peruanos para mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo”, destacó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

El dinamismo del mecanismo también se reflejó en junio. Solo en lo que va del mes se adjudicaron 72 intervenciones por S/1075 millones, monto equivalente a cerca de 7.8 veces lo adjudicado en junio de 2025, cuando se registraron S/138 millones. Con ello, junio se consolida como el segundo mes con mayor número de adjudicaciones y el segundo con mayor monto adjudicado en lo que va del año.

El funcionario explicó que este avance responde al trabajo articulado de Proinversión con ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas y empresas privadas, así como a las mejoras incorporadas en la Ley N° 29230, Ley de Obras por Impuestos, y su reglamento. Estas modificaciones han permitido ampliar el alcance de las intervenciones, diversificar las fuentes de financiamiento de las entidades públicas y facilitar la recuperación de la inversión privada a través de impuestos como el Impuesto General a las Ventas.

“El mecanismo de Obras por Impuestos se ha consolidado como una herramienta ágil, transparente y de alto impacto social. Permite acelerar inversiones que cambian la vida de las personas, especialmente en territorios donde las brechas de infraestructura y servicios públicos siguen siendo urgentes”, sostuvo Del Carpio.

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Entre enero y el 23 de junio de 2026, un total de 204 entidades públicas y 273 empresas privadas participaron en el uso de Obras por Impuestos. De las entidades públicas, 109 utilizaron el mecanismo por primera vez, lo que representa el 52% del total de entidades participantes este año. Asimismo, 155 nuevas empresas se incorporaron al mecanismo, comprometiendo una inversión de S/1.695 millones.

Los gobiernos regionales lideran la participación por monto adjudicado, con el 55% del total registrado por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. En tanto, los gobiernos locales destacan por concentrar el mayor número de intervenciones adjudicadas, con 246 de las 332 inversiones, lo que representa el 75% del total, orientadas a atender necesidades concretas de la población.

Por sectores, las mayores adjudicaciones en lo que va de 2026 corresponden a Transporte, con S/1.509 millones; Educación, con S/1.242 millones; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con S/1.052 millones; y Orden Público y Seguridad, con S/409 millones. En conjunto, estos cuatro sectores representan cerca del 80% del monto total adjudicado en el año.

“Obras por Impuestos permite transformar capacidad de gestión, recursos privados y prioridades públicas en resultados tangibles. Su valor está en que acerca infraestructura y servicios de calidad a la ciudadanía, con participación activa de los gobiernos regionales, municipalidades, universidades públicas y empresas comprometidas con el desarrollo del país”, comentó la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles.