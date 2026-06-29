El dinamismo del mecanismo también se reflejó en junio. Solo en lo que va del mes se adjudicaron 72 intervenciones por S/1075 millones. Foto: GEC.
El dinamismo del mecanismo también se reflejó en junio. Solo en lo que va del mes se adjudicaron 72 intervenciones por S/1075 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que, entre enero y el 23 de junio de 2026, se adjudicaron 332 intervenciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, por un monto total de S/5.266 millones, marcando un récord histórico para el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.