El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, suscribieron un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación estratégica de ambas instituciones en la Inteligencia Artificial (IA).

De esta manera, ambas entidades formalizaron la intención de promover la adopción de tecnología, productos y servicios seguros, confiables e interoperables en el Perú, y fomentar la colaboración entre las instituciones, las industrias y los expertos.

“Para el Gobierno, impulsar la inteligencia artificial en el país representa una oportunidad para que nuestros jóvenes dominen las tecnologías de vanguardia, potencien su creatividad y lideren la transformación digital para superar los desafíos históricos de nuestro territorio”, destacó Galarreta.

Por su parte, Navarro, subrayó que este acuerdo llevará la relación bilateral un paso más allá y dijo que su país está “orgulloso” de trabajar junto al Perú para construir e implementar la IA de manera que se respete su soberanía y amplíe sus capacidades.

“La embajada apoyará al país a fortalecer su marco regulatorio, capacitar a su fuerza laboral, desarrollar su infraestructura digital y negociar con empresas estadounidenses”, manifestó.

En el memorando se establece que la cooperación en IA se llevará a cabo en las áreas de regulación y gobernanza para establecer marcos normativos amigables para los negocios, los servicios públicos digitales y la protección de datos; y tecnología e infraestructura; para desarrollar, y adoptar soluciones de inteligencia artificial y construir redes seguras, como computación en la nube, centros de datos y suministros de 5G.

También se contempla fortalecer la ciberseguridad y las mejores prácticas de seguridad digital; fomentar el desarrollo de capacidades educativas y laborales, y promover la participación comercial entre proveedores de tecnología de IA de Estados Unidos y socios de los sectores público y privado en Perú.

Para coordinar la implementación del acuerdo, que tiene una vigencia de tres años, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció como puntos de contacto a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, mientras que por parte de la embajada la representación recaerá en Bernie Navarro.