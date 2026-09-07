FOTOS DE LA FACHADA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL CENTRO DE LIMA. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
FOTOS DE LA FACHADA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES EN EL CENTRO DE LIMA. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

Los debates con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se ponen en marcha este martes 8 de setiembre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado una serie de encuentros entre los candidatos que participarán en las próximas elecciones, con el objetivo de promover una participación ciudadana informada.

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