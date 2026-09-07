Los debates con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se ponen en marcha este martes 8 de setiembre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado una serie de encuentros entre los candidatos que participarán en las próximas elecciones, con el objetivo de promover una participación ciudadana informada.

La primera jornada tendrá como escenario electoral a Junín, a partir del día siguiente, la agenda continuará con candidatos de otras regiones del país.

El 9 de setiembre se realizarán debates correspondientes a Ica, Moquegua y Cusco, mientras que Piura tendrá jornadas el 9 y 10 de setiembre. El 10 de setiembre también están previstos los debates de Tumbes, Huancavelica y San Martín.

Debates electorales.

La programación continuará durante las siguientes semanas. Para el 11 de setiembre están previstos los encuentros de Apurímac, La Libertad y Tacna; el 14, de Áncash, Ayacucho y Arequipa; y el 15, de Loreto.

Asimismo, el JNE ha programado para los días 15 y 16 de setiembre los debates de Lambayeque y Madre de Dios, mientras que el Callao y Ucayali tendrán su jornada el 16. Huánuco participará el 17 de setiembre.

Uno de los encuentros de mayor interés será el correspondiente a Lima Provincias, programado para los días 17 y 18 de setiembre. En tanto, Cajamarca, Pasco y Puno tendrán su debate el 18, y Amazonas el 19 de setiembre.

El calendario concluirá con Lima Metropolitana , cuyos debates están previstos para los días 21 y 22 de setiembre .

Según el JNE, los debates serán transmitidos en vivo a través de la señal de televisión abierta de cada región, además de la plataforma web Voto Informado y las redes sociales del organismo electoral.