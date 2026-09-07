La primera jornada tendrá como escenario electoral a Junín, a partir del día siguiente, la agenda continuará con candidatos de otras regiones del país.
El 9 de setiembre se realizarán debates correspondientes a Ica, Moquegua y Cusco, mientras que Piura tendrá jornadas el 9 y 10 de setiembre. El 10 de setiembre también están previstos los debates de Tumbes, Huancavelica y San Martín.
La programación continuará durante las siguientes semanas. Para el 11 de setiembre están previstos los encuentros de Apurímac, La Libertad y Tacna; el 14, de Áncash, Ayacucho y Arequipa; y el 15, de Loreto.
Asimismo, el JNE ha programado para los días 15 y 16 de setiembre los debates de Lambayeque y Madre de Dios, mientras que el Callao y Ucayali tendrán su jornada el 16. Huánuco participará el 17 de setiembre.
Uno de los encuentros de mayor interés será el correspondiente a Lima Provincias, programado para los días 17 y 18 de setiembre. En tanto, Cajamarca, Pasco y Puno tendrán su debate el 18, y Amazonas el 19 de setiembre.
El calendario concluirá con Lima Metropolitana, cuyos debates están previstos para los días 21 y 22 de setiembre.
Según el JNE, los debates serán transmitidos en vivo a través de la señal de televisión abierta de cada región, además de la plataforma web Voto Informado y las redes sociales del organismo electoral.