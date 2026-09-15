El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, afirmó que participará en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y rechazó que los postulantes puedan plantear excusas o condiciones para no acudir al encuentro electoral.

Luego de reunirse con un grupo de ambientalistas en el Campo de Marte, Allison sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de quienes buscan llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Sin duda alguna, nosotros no nos corremos ni buscamos excusas. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas y este es el momento. No hay que tener ninguna excusa para dejar de ir al debate” , señaló.

El candidato de Avanza País aseguró que acudirá al encuentro electoral sin plantear condiciones previas.

“Vamos a ir sin ninguna condición. Es mi obligación como demócrata llevar la propuesta a los ciudadanos”, afirmó.

“Los partidos han decidido todo”

Allison también sostuvo que las condiciones para el debate ya fueron acordadas por las organizaciones políticas, por lo que consideró que no existirían motivos para que algún candidato decida no participar.

“Los partidos han decidido incluso quién va a moderar, todo lo han decidido los partidos, entonces no hay excusas para no ir”, manifestó.

Las declaraciones de Allison se producen en medio del debate sobre la participación de los candidatos a la alcaldía de Lima en el encuentro electoral organizado por el JNE, en el que los postulantes tendrán la oportunidad de presentar y contrastar sus propuestas ante los ciudadanos.