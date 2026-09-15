Candidato a las Elecciones Municipales por Avanza País, Francis Allison. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Candidato a las Elecciones Municipales por Avanza País, Francis Allison. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, afirmó que participará en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y rechazó que los postulantes puedan plantear excusas o condiciones para no acudir al encuentro electoral.

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