Fonafe: ¿cómo impactan los cambios en la alta dirección de la estatal, que tiene bajo su control a 34 empresas públicas y por qué es tan importante?

El viernes 22 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Claudia Centurión como su representante ante el directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Además, el MEF habría solicitado la renuncia del director ejecutivo de la empresa pública, Roberto Yafac.

El Comercio se comunicó con el MEF para conocer detalles sobre esta última decisión, pero no tuvo respuesta al cierre de este artículo.

¿Por qué es importante el Fonafe?

¿En qué radica la importancia del Fonafe, cuyo directorio es presidido por el MEF? La estatal nacida en 1999 tiene bajo su manejo a 34 empresas públicas y la supervisión de EsSalud, señaló Mónica Muñoz-Nájar, subdirectora ejecutiva y economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

Asimismo, Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, explicó que dentro de sus funciones está el nombramiento de los directores de las empresas públicas adscritas.

El objetivo del Fonafe es asegurar un buen gobierno corporativo en las empresas públicas, dijo Muñoz-Najar, ante la ineficiencia registrada en las estatales durante las décadas anteriores.

Y es que, recordó, las empresas públicas tienen un rol subsidiario ante la sociedad. Además, se debe observar la competencia de estas empresas en el servicio que brindan.

No obstante, sostuvo que una problemática que afronta el Fonafe es la presencia del poder político. Su directorio está compuesto por dos miembros representantes del MEF, dos representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como uno miembro del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y uno del Ministerio de Vivienda.

“En la práctica no se ha logrado una parte clave del gobierno corporativo, que es la desvinculación del poder político. El directorio depende del MEF. Hace 5 años eso era una señal de protección, pero ya no te da ninguna señal de protección ante el vaivén político”, apuntó Muñoz-Nájar.

En ese sentido, sostuvo que un eventual cambio en la alta dirección del Fonafe podría traducirse en variaciones dentro de los directorios de las empresas públicas que maneja.

Por otro lado, Castellanos consideró que un enfoque que podría tener el Fonafe es la privatización de empresas públicas que brindan una oferta de servicios que no son críticos para el Estado.

“Ese debería ser uno de los enfoques del gobierno actual con Fonafe, tratar de privatizar varios servicios que no son críticos. El gobierno debería estar centrado en seguridad ciudadana, alimentación, salud, agua y desagüe”, acotó.

Otra crítica que hizo el experto de la Universidad del Pacífico es la ausencia de Petro-Perú en el Fonafe. La actual situación financiera de la estatal petrolera es un reflejo de haber sido separada del control del Fonafe, dijo el especialista.