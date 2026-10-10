Una joven identificada como Lady viajó desde Arequipa a Lima para asistir al concierto de BTS, pero fue víctima de una estafa al intentar conseguir una entrada. La seguidora logró ingresar al espectáculo gracias al creador de contenido peruano Hello Kito, quien, tras conocer su historia, le regaló un boleto para que pudiera ver a Jimin.

Lady contó que había llegado a la capital la noche anterior y esperaba recibir la entrada de una persona con la que había coordinado la compra. Sin embargo, el boleto nunca llegó.

“Estaba esperando por el chico que quedó con la entrada y, bueno, me falló, ¿no? Y me estafaron” , relató al influencer. Al ser consultada sobre el dinero que había entregado, explicó que realizó varios pagos y que incluso utilizó otro celular porque no contaba con Yape.

La joven también mostró el cartel que había preparado para el grupo surcoreano, en el que escribió: “He esperado once años para conocer a Jimin” .

Al conocer lo ocurrido, Hello Kito expresó su indignación por la estafa y cuestionó que alguien se aprovechara de la ilusión de la fanática. “Me da una cólera y una impotencia literalmente que hayan estafadores que se aprovechen de los sueños de la chica”, manifestó.

El creador de contenido le preguntó si BTS era uno de sus grupos favoritos. Lady respondió que era el único grupo que seguía, una respuesta que emocionó al influencer.

“¿Y qué pasaría si te digo que te regalo una entradita para que pases y veas a Jimin?” , le propuso Kito. La joven reaccionó entre lágrimas y aceptó el ofrecimiento.

“Lady, te quiero mucho. No te merecías esto, en serio. No te merecías esto”, le dijo el influencer antes de entregarle el boleto. De esta manera, la seguidora pudo ingresar al concierto y cumplir el objetivo por el que había viajado desde Arequipa.

El encuentro fue difundido en redes sociales y generó mensajes de apoyo para Lady y para Hello Kito. La historia también puso de relieve los riesgos de adquirir entradas a través de vendedores no oficiales, especialmente para espectáculos con alta demanda.

Hello Kito es un creador de contenido peruano que aborda temas relacionados con la cultura pop asiática, el K-pop, los dramas coreanos y el estilo de vida. Además, fue presentador del concurso de baile “Permiso para bailar”, organizado por El Comercio y la revista Somos, una convocatoria dirigida a grupos que buscaban demostrar su talento al ritmo de las canciones de BTS.