Influencer regala entrada a fan que viajó desde Arequipa y fue víctima de una estafa. (Foto: Captura de Instagram / @hello_kito)
Influencer regala entrada a fan que viajó desde Arequipa y fue víctima de una estafa. (Foto: Captura de Instagram / @hello_kito)
Por Redacción EC

Una joven identificada como Lady viajó desde Arequipa a Lima para asistir al concierto de BTS, pero fue víctima de una estafa al intentar conseguir una entrada. La seguidora logró ingresar al espectáculo gracias al creador de contenido peruano Hello Kito, quien, tras conocer su historia, le regaló un boleto para que pudiera ver a Jimin.

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