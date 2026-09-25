La caída del cabello suele llevar a buscar alternativas caseras y productos naturales que ayuden a fortalecerlo. Entre ellas, el aceite de oliva ha ganado popularidad por sus propiedades emolientes y su capacidad para aportar humedad a la fibra capilar. Una especialista citada por Infobae planteó que algunos de sus componentes podrían tener interés en el contexto de la alopecia; sin embargo, la evidencia disponible no permite presentarlo como una solución comprobada para detener la calvicie.

¿El aceite de oliva realmente ayuda contra la caída del cabello?

De acuerdo con la dermatóloga Ana Molina, citada en el artículo de referencia, el aceite de oliva contiene compuestos vegetales que podrían relacionarse con procesos hormonales involucrados en la alopecia androgenética, un tipo frecuente de pérdida de cabello asociado con la acción de la dihidrotestosterona (DHT). La especialista planteó que estos componentes podrían influir sobre la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa, aunque esto no significa que aplicar aceite de oliva sobre el cabello sustituya un tratamiento médico.

La evidencia científica sobre remedios herbales para la caída del cabello sigue siendo limitada y desigual. Una revisión publicada en Skin Appendage Disorders incluyó al aceite de oliva entre los productos naturales estudiados, pero señaló la necesidad de contar con investigaciones clínicas más sólidas para determinar su eficacia y seguridad frente a diferentes tipos de alopecia. Por ello, no debe confundirse un posible beneficio cosmético con un tratamiento demostrado para hacer crecer nuevamente el cabello.

¿Qué beneficios puede aportar al cabello?

Donde sí existe una utilidad más clara es en el cuidado de la fibra capilar. El aceite de oliva actúa como emoliente y puede ayudar a retener humedad, haciendo que el cabello se sienta más suave, manejable y brillante. También puede disminuir el frizz y facilitar el desenredado, especialmente cuando se trata de cabellos gruesos, secos, rizados o sometidos a procesos químicos.

Otro posible efecto es la reducción de la rotura del cabello. Un pelo hidratado puede ser más flexible y quebrarse menos durante el cepillado o peinado. Esto puede dar la impresión de que se cae menos, pero existe una diferencia importante: reducir la rotura no significa necesariamente detener la pérdida de cabello desde el folículo. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda identificar primero la causa cuando existe una caída persistente.

¿Cómo usar aceite de oliva y cuándo consultar a un especialista?

Si se utiliza como parte del cuidado capilar, lo recomendable es hacerlo en pequeñas cantidades y principalmente sobre medios y puntas, sobre todo en cabellos secos o con tendencia al frizz. Una aplicación excesiva puede dejar el pelo pesado o grasoso y no necesariamente aportará mayores beneficios. Además, no se aconseja combinarlo con tratamientos de aceite caliente, ya que el calor puede aumentar el daño en un cabello frágil.

Si la caída es abundante, aparece de manera repentina, genera zonas con menor densidad o continúa durante un periodo prolongado, lo más conveniente es consultar con un dermatólogo. La pérdida de cabello puede tener múltiples causas y el tratamiento depende del diagnóstico; por eso, recurrir únicamente a remedios caseros puede retrasar la identificación del problema. En ese sentido, el aceite de oliva puede formar parte de una rutina cosmética para mejorar la condición del pelo, pero no debe presentarse como una cura contra la calvicie.

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