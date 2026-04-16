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Santolivo Group advierte que, desde el 2023, los efectos climáticos sobre la aceituna vienen impactando los precios, en un contexto de crecimiento sostenido de la categoría. Foto: GEC.
Santolivo Group advierte que, desde el 2023, los efectos climáticos sobre la aceituna vienen impactando los precios, en un contexto de crecimiento sostenido de la categoría. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El mercado del aceite de oliva en Perú atraviesa un proceso de ajuste progresivo marcado por los efectos de El Niño y el arrastre de campañas agrícolas previas, factores que vienen condicionando la oferta y la evolución de precios desde el 2023. De acuerdo con Santolivo Group, este escenario responde a una combinación de menor disponibilidad de aceituna, impactos climáticos recurrentes y una demanda que se mantiene en expansión.

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