El mercado del aceite de oliva en Perú atraviesa un proceso de ajuste progresivo marcado por los efectos de El Niño y el arrastre de campañas agrícolas previas, factores que vienen condicionando la oferta y la evolución de precios desde el 2023. De acuerdo con Santolivo Group, este escenario responde a una combinación de menor disponibilidad de aceituna, impactos climáticos recurrentes y una demanda que se mantiene en expansión.

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El CEO de la compañía, Luis Pineda, precisó que la categoría ya no responde a la lógica de una sola campaña, sino a un ciclo acumulativo de eventos climáticos que afectan la productividad del olivo. “Si bien el 2025 mostró una recuperación parcial en la cosecha, esta no fue suficiente para estabilizar completamente los precios, mientras que el 2026 continúa presentando condiciones desafiantes para la producción”, indicó.

“Estamos frente a un ajuste estructural. El cambio climático está generando impactos persistentes en cada campaña, afectando tanto el volumen como la calidad del fruto”, explicó. Además, comentó que en Perú, este fenómeno tiene efectos concretos en la producción. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), solo en 2023, la elaboración de aceite de oliva registró una caída de más del 65% respecto al año previo, debido a la menor disponibilidad de aceituna.

Pineda detalló que uno de los principales factores detrás de esta volatilidad es que los efectos climáticos no se limitan a una sola campaña. “Cuando el árbol no logra recuperarse adecuadamente, la siguiente cosecha también se ve comprometida, generando una oferta más inestable y menos predecible”, indicó.

Perspectivas positivas de consumo

En términos de precios en el mercado local, Pineda estimó que estos han acumulado incrementos de entre 30% y 40% desde el 2023, en línea con la menor producción local y la tensión en la oferta global. “Actualmente, el aceite de oliva se mantiene en precios minoristas que fluctúan entre S/ 8 y S/ 12 por kilogramo, dependiendo de la calidad y origen”, precisó.

Pese a este contexto, el ejecutivo estimó que las perspectivas de la categoría siguen siendo positivas. El mercado peruano de aceite de oliva ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por una mayor preferencia por productos saludables y de valor agregado.

“Si bien el consumidor puede ajustar temporalmente sus volúmenes o migrar hacia opciones más accesibles, el interés por productos naturales, de calidad y asociados al bienestar sigue en expansión”, concluyó el CEO de Santolivo Group.