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Este hito sanitario es el resultado de un riguroso proceso de evaluación realizado por la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA), que incluyó auditorías técnicas a establecimientos nacionales y una revisión exhaustiva del sistema sanitario peruano. Foto: Midagri.
Este hito sanitario es el resultado de un riguroso proceso de evaluación realizado por la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA), que incluyó auditorías técnicas a establecimientos nacionales y una revisión exhaustiva del sistema sanitario peruano. Foto: Midagri.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), anunció que el Perú ha obtenido la autorización oficial para exportar carne de ave y cerdo al mercado de Singapur, un destino estratégico en Asia con un alto poder adquisitivo y más de 6 millones de consumidores.

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