El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), anunció que el Perú ha obtenido la autorización oficial para exportar carne de ave y cerdo al mercado de Singapur, un destino estratégico en Asia con un alto poder adquisitivo y más de 6 millones de consumidores.

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Este hito sanitario es el resultado de un riguroso proceso de evaluación realizado por la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA), que incluyó auditorías técnicas a establecimientos nacionales y una revisión exhaustiva del sistema sanitario peruano. La aprobación ratifica que el país cumple con los más altos estándares internacionales de inocuidad y sanidad animal.

“Este logro posiciona al Perú como un proveedor confiable de alimentos de calidad en los mercados internacionales y abre nuevas oportunidades para el crecimiento del sector agropecuario”, señaló el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Luis Sáenz Rabanal.

El anuncio se oficializó durante la visita de la Ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, quien transmitió formalmente la apertura de este mercado, consolidando los lazos comerciales y de confianza entre ambas naciones.

El anuncio se oficializó durante la visita de la Ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu.

Impulso directo al productor peruano

Midagri destacó que este acceso representa un paso estratégico para la diversificación de mercados, elevando la competitividad de la industria pecuaria nacional. Asimismo, este logro es un reconocimiento al esfuerzo de miles de familias productoras y empresas que, de la mano con el Estado, han mantenido los niveles de sanidad exigidos por los mercados globales.

Por su parte, el Senasa reafirmó su compromiso de seguir trabajando articuladamente con el sector privado para asegurar que los envíos cumplan estrictamente con los requisitos de Singapur, país que depende casi totalmente de las importaciones para abastecer su demanda de alimentos de alta calidad.

Nuevas oportunidades de mercado

Con esta apertura, el Perú fortalece el dinamismo de su sector avícola y porcino, sectores que vienen recuperando terreno tras los desafíos sanitarios globales de los últimos años. Actualmente, el Perú mantiene su estatus de país libre de Influenza Aviar y cuenta con 13 regiones libres de Peste Porcina Clásica (PPC), garantías que brindan seguridad a los compradores internacionales y demuestran la eficacia del trabajo de campo realizado por el SENASA a nivel nacional.

Midagri resaltó que esta apertura al mercado de Singapur sirve como plataforma para las coordinaciones que ya se desarrollan para acceder a otros destinos estratégicos como China y Japón, con el fin de seguir posicionando al Perú como un proveedor confiable de alimentos inocuos y de calidad en el mundo.