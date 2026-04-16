Resumen

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El premier acotó, que al mismo tiempo, se está exigiendo a la empresa la adopción de medidas inmediatas de ajuste, que incluyen la reducción de costos, la priorización de operaciones rentables y la disposición de activos no estratégicos. Foto: Andina.
El premier acotó, que al mismo tiempo, se está exigiendo a la empresa la adopción de medidas inmediatas de ajuste, que incluyen la reducción de costos, la priorización de operaciones rentables y la disposición de activos no estratégicos. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, informó que el Gobierno viene adoptando decisiones responsables para enfrentar la situación de Petro-Perú, priorizando la seguridad energética del país, pero sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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