Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, informó que el Gobierno viene adoptando decisiones responsables para enfrentar la situación de Petro-Perú, priorizando la seguridad energética del país, pero sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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“En el corto plazo, se viene evaluando un esquema de financiamiento estrictamente acotado y condicionado, orientado únicamente a evitar una interrupción en el abastecimiento de combustibles. Este apoyo no constituye un salvataje irrestricto, sino una medida excepcional de restructuración, para cubrir necesidades críticas de operación, bajo controles de caja rigurosos, supervisión permanente y metas verificables de desempeño”, señaló en una entrevista en Semana Económica.

El premier agregó que, al mismo tiempo, se está exigiendo a la empresa la adopción de medidas inmediatas de ajuste, que incluyen la reducción de costos, la priorización de operaciones rentables y la disposición de activos no estratégicos.

Además, se buscará promover la participación del capital privado como parte de la solución, con el objetivo de reducir la exposición del estado y mejorar la eficiencia en la gestión. En los próximos meses, el gobierno impulsará una reestructuración integral de Petro-Perú, en el marco del decreto de urgencia 010-2025, que permita corregir los desequilibrios acumulados, fortalecer su gobierno corporativo y asegurar que la empresa opere bajo criterios de sostenibilidad financiera y transparencia es importante ser claros: el estado no puede ni debe asumir indefinidamente los costos de una gestión que no ha sido sostenible.

Arroyo precisó que la intervención busca garantizar el abastecimiento de combustibles y establecer “reglas claras” para que la petrolera estatal transite hacia un modelo viable. Asimismo, dejó en claro que Petro-Perú no se privatizará.

“La intervención que se plantea busca garantizar el abastecimiento de combustibles, proteger a la población, especialmente en las zonas más alejadas y al mismo tiempo, establecer reglas claras para que Petro-Perú transite hacia un modelo viable, sin generar riesgos adicionales para la estabilidad económica del país. Reafirmamos que Petro-Perú no se privatizará”, remarcó el premier.