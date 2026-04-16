Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El dirigente también destacó que medidas como la suspensión de peajes o la conclusión unilateral de contratos no son soluciones viables y llamó a un acuerdo político para evitar la paralización de proyectos. (Fuente: El Peruano)
El dirigente también destacó que medidas como la suspensión de peajes o la conclusión unilateral de contratos no son soluciones viables y llamó a un acuerdo político para evitar la paralización de proyectos. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

El desarrollo de megaproyectos de infraestructura y productivos en Perú enfrenta crecientes obstáculos que ponen en riesgo su avance y ejecución, según informó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 99.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.