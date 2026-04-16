El desarrollo de megaproyectos de infraestructura y productivos en Perú enfrenta crecientes obstáculos que ponen en riesgo su avance y ejecución, según informó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 99.

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Valdivia señaló que la paralización de obras públicas, con un monto cercano a los S/68 mil millones según la Contraloría General de la República, evidencia el agotamiento del actual modelo de inversión estatal.

“Aunque se ha aprobado un nuevo Plan Nacional de Infraestructura que prioriza 72 proyectos con una inversión de S/144 mil millones, quedan fuera iniciativas clave como la Línea 3 del Metro de Lima, el antepuerto del Callao y el reemplazo de 75 puentes en la red nacional”, explicó Capeco.

Agregó que proyectos emblemáticos como la Nueva Carretera Central, el Anillo Vial Periférico, el viaducto Santa Rosa y la Línea 2 del Metro enfrentan serias dificultades para su ejecución debido a interferencias con servicios públicos y problemas en la disponibilidad de terrenos.

“Las trabas técnicas, sumadas a limitaciones fiscales y la precariedad en la gestión pública, están frenando proyectos prioritarios. Es urgente reformular el modelo de gestión, restablecer la seguridad jurídica y promover alianzas público-privadas y obras por impuestos con tarifas reales para garantizar la sostenibilidad y el avance de la infraestructura que el país necesita”, advirtió Valdivia.

El dirigente también destacó que medidas como la suspensión de peajes o la conclusión unilateral de contratos no son soluciones viables y llamó a un acuerdo político para evitar la paralización de proyectos y trabajar con un enfoque territorial que permita un desarrollo integral y sostenible.