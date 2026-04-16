De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 16 de abril es de S/3,43 con una baja de 0,24% con respecto al día anterior.

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¿En cuánto terminó el dólar el miércoles 15 de abril?

Según el Banco Central de Reserva (BCR), la moneda registró un cierre de S/3,4435, con un inicio de S/3,44, promedio de S/3,4396, mínimo de S/3,4250 y máximo de S/3,4480.

Adicionalmente el BCR colocó S/1,80 millones a plazos de 3 y 6 meses. Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que dadas las actualizaciones realizadas por la ONPE en las últimas horas, el tipo de cambio abrió 650 pbs arriba si se compara con el precio de apertura de ayer. La tendencia durante el día se mantuvo al alza llegando a subir un total 230 pbs en la jornada.

Durante el primer trimestre del año, la divisa norteamericana registró episodios de volatilidad, especialmente en marzo, aunque en términos relativos se trató de un periodo de fluctuaciones acotadas. De acuerdo con especialistas consultados para este informe, el rango a inicios del 2026 osciló entre S/3,31 y S/3,49; sin embargo, hacia el cierre del tercer mes del año las presiones lo llevaron a promedios entre S/3,44 y S/3,47.

Según Bloomberg Línea, el 2 de marzo se observó el primer salto relevante, cuando pasó de S/3,36 a S/3,41. A partir de ese momento, el billete verde no volvió a los niveles que mostró a comienzos de año. Incluso alcanzó un pico de S/3,50 el 29 de marzo, registro no visto desde la última semana de septiembre del año pasado.

El conflicto en Medio Oriente se convirtió en el principal detonante para el alza durante el tercer mes del año, al generar dudas sobre su duración, señala Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de UPC.