Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 16 de abril es de S/3,43 con una baja de 0,24% con respecto al día anterior.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.