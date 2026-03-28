El sector construcción habría registrado un crecimiento de 13,3% en febrero, estimó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

En la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC), Valdivia explicó que esto se debe al incremento del consumo interno de cemento de 10,9% y el avance de obras públicas de 22,2% en el segundo mes del 2026.

Ya en enero, el sector había registrado un aumento de 15,6%, su mejor tasa de crecimiento desde agosto de 2021.

Es así que en el primer bimestre, la construcción habría crecido 14,5%.

No obstante, Valdivia consideró que la tendencia para los siguientes meses es hacia una ralentización. Con ello, Capeco proyecta un avance de la construcción de 6,8% en el 2026.

En marzo, consideró, se reflejaría el impacto de la crisis energética en la actividad y en los precios de los productos. Asimismo, señaló que la ralentización se debería al Fenómeno de El Niño, el conflicto en el Medio Oriente y la primera vuelta electoral.

El aumento de costos y la inflación a nivel mundial, producto del contexto internacional, podría llevar a que los bancos centrales en distintos países, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), eleve la tasa de interés, sostuvo.

Estos factores retrasarían las decisiones de inversión o las encarecerían, añadió.

“En lo que resta del año va a haber una ralentización, se va a crecer por debajo de 6%. Nadie está hablando de que vamos a seguir creciendo a ritmos de 13% o 15% en lo que resta del año”, apuntó.

Por otro lado, Valdivia indicó que la adjudicación proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuesto (OxI) alcanzó los S/1.421 millones en el 2026, hasta el 10 de marzo.

De mantenerse el ritmo de adjudicación, estimó que se podrían superar los S/7.300 millones, lo que significaría un incremento del 41,1% frente al 2025.

Créditos

De acuerdo con Capeco, los créditos del Fondo MiVivienda aumentaron en 4,5% en febrero frente al mismo mes del 2025.

Apuntó que se ha observado una caída en las colocaciones del Nuevo Crédito MiVivienda, de 607 créditos en febrero de 2025 a 277 en el mismo mes de 2026. En cambio, aumentó el producto de Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC), de 90 a 428 colocaciones.

“El CRC viene de los fondos de los bancos y le compran los bancos [al Fondo MiVivienda] una especie de seguro para compartir el riesgo crediticio. Desde hace tres meses, es el producto más exitoso de MiVivienda”, indicó.

Por otro lado, Valvidia comentó que, a nivel electoral, los 15 partidos políticos con mayor intención de voto no tienen propuestas integrales para el sector construcción.