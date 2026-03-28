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Resumen

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La construcción arranca fuerte en 2026, pero el crecimiento se moderaría. (Foto: Andina)
La construcción arranca fuerte en 2026, pero el crecimiento se moderaría. (Foto: Andina)
Por Christian Silva

El sector construcción habría registrado un crecimiento de 13,3% en febrero, estimó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).