España se impone desde el inicio del partido ante Croacia por la fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League. A penas a los 2′, Lamine Yamal marcó el 1-0 de la ‘Roja’ tras finalizar una gran jugada colectiva que reafirma el favoritismo del vigente campeón del mundo. La jugada empezó por la izquierda y terminó en la derecha. Cucurella jugó con Baena y este cedió a Yamal, quien definió en primera y batió al arquero croata. Con ello, el equipo de Luis de la Fuente se mentiene fuerte en el partido y busca quedarse con los tres puntos.

España se impone desde el inicio del partido ante Croacia por la fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League. A penas a los 2′, Lamine Yamal marcó el 1-0 de la ‘Roja’ tras finalizar una gran jugada colectiva que reafirma el favoritismo del vigente campeón del mundo. La jugada empezó por la izquierda y terminó en la derecha. Cucurella jugó con Baena y este cedió a Yamal, quien definió en primera y batió al arquero croata. Con ello, el equipo de Luis de la Fuente se mentiene fuerte en el partido y busca quedarse con los tres puntos. ¡LA FURIA DEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Al minuto de juego, jugadón del equipo de Luis de la Fuente y golazo de Lamine Yamal para el 1-0 de España ante Croacia.



📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Zdbuy7zPtC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru