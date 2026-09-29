¡La furia del campeón del mundo! Golazo de Lamine Yamal para el 1-0 de España vs Croacia. (Foto: Getty)
¡La furia del campeón del mundo! Golazo de Lamine Yamal para el 1-0 de España vs Croacia. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

España se impone desde el inicio del partido ante Croacia por la fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League. A penas a los 2′, Lamine Yamal marcó el 1-0 de la ‘Roja’ tras finalizar una gran jugada colectiva que reafirma el favoritismo del vigente campeón del mundo. La jugada empezó por la izquierda y terminó en la derecha. Cucurella jugó con Baena y este cedió a Yamal, quien definió en primera y batió al arquero croata. Con ello, el equipo de Luis de la Fuente se mentiene fuerte en el partido y busca quedarse con los tres puntos.

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