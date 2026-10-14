AS Roma vs Real Madrid por la fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Foto: ETTORE FERRARI | Agencia EFE
AS Roma vs Real Madrid por la fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Foto: ETTORE FERRARI | Agencia EFE
Por Redacción EC

Real Madrid logró una remontada épica en el partido contra la Roma, por la fecha 2 de la Champions League. El equipo de Jose Mourinho anotó tres goles en apenas siete minutos y se llevó la victoria por 4-3. El primero llegó a los 83′ gracias a Carlos Espí; luego apareció Endrick para poner el empate parcial dos minutos después; y Antonio Rudiger cerró la cuenta con un tiro a los 90′. Así, el conjunto merengue dio un golpe de autoridad fuera de casa para sumar su segunda victoria consecutiva.

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