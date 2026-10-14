Real Madrid logró una remontada épica en el partido contra la Roma, por la fecha 2 de la Champions League. El equipo de Jose Mourinho anotó tres goles en apenas siete minutos y se llevó la victoria por 4-3. El primero llegó a los 83′ gracias a Carlos Espí; luego apareció Endrick para poner el empate parcial dos minutos después; y Antonio Rudiger cerró la cuenta con un tiro a los 90′. Así, el conjunto merengue dio un golpe de autoridad fuera de casa para sumar su segunda victoria consecutiva.
Real Madrid logró una remontada épica en el partido contra la Roma, por la fecha 2 de la Champions League. El equipo de Jose Mourinho anotó tres goles en apenas siete minutos y se llevó la victoria por 4-3. El primero llegó a los 83′ gracias a Carlos Espí; luego apareció Endrick para poner el empate parcial dos minutos después; y Antonio Rudiger cerró la cuenta con un tiro a los 90′. Así, el conjunto merengue dio un golpe de autoridad fuera de casa para sumar su segunda victoria consecutiva.
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