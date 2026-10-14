Real Madrid logró una remontada épica en el partido contra la Roma, por la fecha 2 de la Champions League. El equipo de Jose Mourinho anotó tres goles en apenas siete minutos y se llevó la victoria por 4-3. El primero llegó a los 83′ gracias a Carlos Espí; luego apareció Endrick para poner el empate parcial dos minutos después; y Antonio Rudiger cerró la cuenta con un tiro a los 90′. Así, el conjunto merengue dio un golpe de autoridad fuera de casa para sumar su segunda victoria consecutiva.

Real Madrid logró una remontada épica en el partido contra la Roma, por la fecha 2 de la Champions League. El equipo de Jose Mourinho anotó tres goles en apenas siete minutos y se llevó la victoria por 4-3. El primero llegó a los 83′ gracias a Carlos Espí; luego apareció Endrick para poner el empate parcial dos minutos después; y Antonio Rudiger cerró la cuenta con un tiro a los 90′. Así, el conjunto merengue dio un golpe de autoridad fuera de casa para sumar su segunda victoria consecutiva. Gol de Espí EFECTO INMEDIATO: Carlos Espí, que había ingresado hace algunos minutos, capturó el rebote de Gollini y marcó el 2-3 de Real Madrid vs. Roma. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/vaW1Z8MGR9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026 Gol de Endrick ¡¡RÁFAGA MERENGUE!! ¡ENDRICK GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 3-3 DE REAL MADRID VS. ROMA! 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Oc6P85s2no — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026 Gol de Rudiger ¡¡ESTE EQUIPO ES UNA LOCURA!! ¡¡RUDIGER LE GANÓ A TODOS DENTRO DEL ÁREA Y FIRMÓ LA REMONTADA ÉPICA DE REAL MADRID VS. ROMA!! ¡4-3 AGÓNICO! Inexorable ley del ex... 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/V7xso75FwF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru