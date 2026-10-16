Real Madrid respondió con dureza a las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y exigió su dimisión inmediata de ambos cargos. A través de un comunicado oficial, la institución calificó de intolerables sus manifestaciones, en las que comparó los métodos de actuación de la dirección del club con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi.

La entidad madridista consideró que estas palabras representan una ofensa de extrema gravedad contra el club, su presidente y Real Madrid Televisión. Asimismo, sostuvo que la aclaración de Tebas sobre su referencia a los métodos de propaganda, y no a la ideología nazi, no reduce el carácter ofensivo de sus declaraciones.

¿Por qué el Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas?

En su pronunciamiento, el Real Madrid calificó las declaraciones de Tebas como un nuevo episodio de los ataques que, según la institución, el dirigente mantiene contra el club y sus medios de comunicación. También cuestionó que utilice preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos a la entidad para dirigir sus críticas hacia el madridismo.

El club blanco sostuvo que la conducta reiterada del presidente de LaLiga evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con las responsabilidades institucionales que desempeña en el fútbol español.

Por ello, consideró que sus manifestaciones y comportamientos lo descalifican para continuar al frente de LaLiga y ejercer la vicepresidencia de la RFEF.

Real Madrid cuestiona a Javier Tebas por el caso Negreira

Otro de los puntos centrales del comunicado fue el caso Negreira, relacionado con los pagos realizados durante años por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

El Real Madrid cuestionó la respuesta de las instituciones en las que Tebas ocupa cargos de responsabilidad y defendió su decisión de acudir directamente a la UEFA para solicitar el esclarecimiento de los pagos y la adopción de medidas que garanticen la integridad de las competiciones.

Además, la institución reclamó una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina. En ese sentido, pidió cambios entre quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante la etapa vinculada a los hechos investigados.

¿Qué dijo el Real Madrid sobre Real Madrid Televisión?

El club también defendió la actuación de Real Madrid Televisión, señalada por Tebas en sus declaraciones. La entidad consideró inaceptable que se utilicen comparaciones con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a su canal, a su dirección y a la institución.

En su comunicado, el Real Madrid afirmó que continuará defendiendo sus derechos y su prestigio institucional, además de insistir en el esclarecimiento del caso Negreira y en la necesidad de regenerar las estructuras del fútbol español.

Finalmente, la institución exigió la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF, al considerar que su comportamiento resulta incompatible con los principios de respeto, neutralidad e integridad que deben regir las organizaciones deportivas.