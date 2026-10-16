Por Redacción EC

Real Madrid respondió con dureza a las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y exigió su dimisión inmediata de ambos cargos. A través de un comunicado oficial, la institución calificó de intolerables sus manifestaciones, en las que comparó los métodos de actuación de la dirección del club con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi.

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