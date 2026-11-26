Desde la Costa Verde, el papa León XIV extiende los brazos frente al mar. Es una figura de diez metros que, sobre un pedestal de cuatro metros, se ha sumado al paisaje del Callao. El último 9 de noviembre, vecinos, visitantes y autoridades se reunieron en el parque Niño Gaelito para descubrir el monumento dedicado a este pontífice que conoce de cerca el Perú.

La elección del Callao para rendirle homenaje tiene una historia. Antes de convertirse en el líder de la Iglesia católica, Robert Prevost pasó cerca de dos décadas realizando labores pastorales y misioneras en el Perú. Entre 2020 y 2021 fue, además, administrador apostólico de la Diócesis del Callao. Hoy, su figura vuelve simbólicamente a una ciudad que formó parte de su camino hacia el Vaticano.

La escultura fue financiada íntegramente por Caja Huancayo. La Municipalidad Provincial del Callao participó mediante un convenio para facilitar el espacio y los permisos correspondientes.

Autoridades del Gobierno Regional del Callao se reunieron con representantes de la Conferencia Episcopal Peruana y de Caja Huancayo, entidad que financió el monumento. / Victor Idrogo

Detrás de la figura están las manos de dos artistas peruanos, Deyvi Wong y Rafael Gutiérrez, quienes asumieron el desafío de darle forma. Su postura, con ambos brazos abiertos, evoca un gesto de acogida. Junto con su equipo, trabajaron en el modelado y los acabados de una pieza pensada para resistir las condiciones del litoral.

La estructura es de acero galvanizado y está revestida de fibra de vidrio para protegerla de la humedad y la salinidad del ambiente. La elaboración de la efigie tomó un mes y medio de trabajo, un plazo exigente dada la magnitud de la obra.

Ahora, el monumento aspira a convertirse en un lugar de encuentro para familias y visitantes. Una manera de recordar el vínculo de León XIV con el Perú y de sumar un nuevo punto de referencia al paisaje del primer puerto.