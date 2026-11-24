Cualquiera que conociera la vida de Everardo Zapata, el maestro rural arequipeño que creó el libro “Coquito”, sabía que allí había una película para contar. En 2015, él mismo le confió a Somos la aventura que fue idear y publicar en 1955 un método con cartillas para enseñar a leer que terminaría cruzando las fronteras. El humilde profesor, que a los 21 años fundó una escuela en un pueblito de Arequipa, estaba convencido de que debía existir una forma más sencilla de que los niños iniciaran su camino en la lectura. Recordaba los métodos tradicionales anglofranceses, muy complicados, y sobre todo los castigos hacia quienes no lograban memorizar el abecedario. Eso de “la letra con sangre entra” no era exageración. Su propuesta consistió en un sistema de aprendizaje por sílabas que formaban palabras sencillas, acompañado de dibujos. Once años después de aquella conversación con Zapata, su vida llega a la gran pantalla en una película que, con las licencias propias de la ficción, recupera una convicción esencial del maestro: “Aprender a leer no debe ser sinónimo de sufrimiento”.

En preparación desde hace varios años, “Coquito, la película” se rodó finalmente este año, después de que Eduardo Guillot asumiera la dirección. En conversación con Somos, el cineasta señala una curiosidad en su filmografía: esta es su segunda película sobre un arequipeño famoso, aunque difícilmente podría haber elegido a dos personajes más distintos. El primero de ellos fue Vladimiro Montesinos, protagonista de “Caiga quien caiga” (2018). “Ahora me ha tocado contar la vida de una persona en verdad admirable, que tuvo una infancia muy dura porque perdió a su mamá de niño, que escogió ser maestro y que, además, es un emprendedor”, comenta.

Imágenes de "Coquito, la película". (Foto: Difusión)

Guillot cuenta que conoció a Everardo el año pasado. Lo que más le impresionó es que, cerca de cumplir cien años (que ya cumplió en agosto último), el maestro todavía siguiera pensando en nuevos proyectos. Le habló incluso de que tenía planes de escribir un libro sobre matemáticas. Su cinta, concebida como una película familiar y amable, da cuenta de los momentos más destacados en la vida de Zapata: desde que es asignado a un pueblo sin escuela hasta su lucha por convencer a los padres campesinos de apostar por la educación de sus hijos. También hace hincapié en su esfuerzo por conseguir una editorial o inversionistas que creyeran en su libro.

En busca de Coquito

El actor nacional Luis José Ocampo interpreta a ese Everardo joven, en constante enfrentamiento con las autoridades educativas por culpa de su método. Prepararse para el papel le exigió investigar una etapa de la que encontró pocas imágenes e historias. Hasta que pudo conocer en un almuerzo al propio Everardo Zapata, un recuerdo que califica como emocionante. “Lo que más recuerdo de ese día es que me pidió que la película explicara la importancia que tuvo su método”.

Para encontrar al niño protagonista, Guillot evaluó a más de doscientos chicos de Arequipa en un cásting general que no lo satisfizo. Hasta que llegó el día inesperado en que conoció a Lucas Mamani mientras se registraba en un hotel. La historia la cuenta Lugui Mamani, padre del pequeño: un día, al hotel donde trabajaba, llegó Guillot. Y entre conversaciones varias, le habló de la película que quería hacer. “Ahí es que le muestro una foto de Lucas y me dice: ‘Llévalo al cásting’. Pero la verdad se me olvidó”, dice. El cineasta tuvo que volver al hotel para recordarle que deseaba probar a su hijo. Luego de una primera conversación, supo que él era el indicado.

Carmen, la madre de Lucas, cuenta que su hijo llegó sin preparación, casi sin estar seguro de querer participar. Ella tuvo que explicarle qué significaba salir en una película y que sus amigos podrían verlo en una pantalla grande. Meses después, Lucas ya filmaba su primera escena, un diálogo con Ocampo en que los personajes conversan sobre sus madres. Es una ausencia que los acerca. Al terminar la toma, el equipo entero aplaudió y sus padres suspiraron aliviados. Lucas, que jamás había actuado, podía desenvolverse frente a la cámara.

Coquito: La película llegará a los cines de todo el Perú el próximo 26 de noviembre y recreará los primeros años de vida de Everardo Zapata Santillana. (Foto: Captura de video / StarFilmsPeru)

El niño tiene ahora diez años. A Somos le dice que memorizar sus escenas fue complicado y que una de las mejores cosas del rodaje fue hacerse amigo de los niños que representaban a sus compañeros de escuela. Cuando se le pide que cuente de qué trata la película, responde con una reserva digna de alguien que ya sabe guardar un secreto: “No te lo puedo decir porque quiero que vayas al cine”. Ante el estreno, este 26 de noviembre, admite que está nervioso. “Todos me van a ver en el cine”, dice con un poquito de vergüenza. Ya se imagina que quizá le pidan fotos. Hasta autógrafos. //