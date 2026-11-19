Everardo Zapata Santillana, creador del libro de lectura inicial Coquito, recibió la Medalla de Honor de la Cultura, otorgada por el Ministerio de Cultura en reconocimiento a su trayectoria como educador, autor y editor. El docente, quien cumplió 100 años el pasado 15 de agosto, fue distinguido durante una ceremonia en Arequipa.

La entrega de la condecoración tuvo lugar en el Teatro de la Casa Museo Mario Vargas Llosa y contó con la participación de representantes del Ministerio de Cultura, autoridades regionales y municipales, familiares e invitados.

La distinción fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000419-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre. El documento reconoce el trabajo de Zapata Santillana en la enseñanza de la lectura y escritura, así como su contribución a la formación de generaciones de escolares.

El Ministerio de Cultura reconoció Everardo Zapata, autor del libro Coquito, por sus más de siete décadas dedicadas a la enseñanza. (Foto: Instagram / @minculturape)

Everardo Zapata y el origen del libro Coquito

La trayectoria de Everardo Zapata Santillana está vinculada al desarrollo de un método de enseñanza para facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura en los niños. En 1947, el educador fundó la Escuela de Primer Grado N.° 9638, donde inició una investigación pedagógica que se extendió durante siete años. En enero de 1955 publicó la primera edición de Coquito.

El libro fue concebido como un material de lectura inicial y llegó a utilizarse en el Perú y en más de 15 países, entre ellos naciones de América Latina, España y Estados Unidos.

El Ministerio de Cultura reconoció Everardo Zapata, autor del libro Coquito, por sus más de siete décadas dedicadas a la enseñanza. (Foto: Instagram / @minculturape)

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En 2025, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a una unidad bibliográfica de la primera edición de Coquito. Ese mismo año, la publicación fue incorporada al Registro de Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la Unesco.

La nueva distinción otorgada a Zapata Santillana se suma a reconocimientos como las Palmas Magisteriales en el grado de Educador (1981), la Medalla de Honor José Antonio Encinas (2008) y la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Oficial (2011).