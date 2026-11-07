Lucas Mamani protagoniza "Coquito, la película".
Lucas Mamani protagoniza "Coquito, la película".
Por Redacción EC

Coquito, la película” se estrenará el próximo 26 de noviembre en salas de cine nacionales y representará el debut de Lucas Mamani, actor arequipeño de apenas 10 años de edad que espera tener con este rol un inicio sólido para la que espera sea una larga carrera artística.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?