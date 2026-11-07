“Coquito, la película” se estrenará el próximo 26 de noviembre en salas de cine nacionales y representará el debut de Lucas Mamani, actor arequipeño de apenas 10 años de edad que espera tener con este rol un inicio sólido para la que espera sea una larga carrera artística.

Mamani fue elegido para interpretar al entrañable Coquito, personaje de los libros educativos nacionales, por el director Eduardo Guillot, quien lo vio junto a su padre en el hotel que se hospedaba en la Ciudad Blanca. Lo invitaron a pasar cásting y sorprendió rápidamente por su carisma y soltura.

El pequeño actor comenta que aprendió a leer y escribir como millones de peruanos con el libro “Coquito”. Lo hizo con el apoyo de su abuelo Raúl Obando, exfutbolista y capitán del club Melgar en los años 80. “El maestro Everardo Zapata nos sigue enseñando a leer y escribir con su libro Coquito”, resaltó en nota de prensa enviada a esta redacción de cara al estreno del filme.

El rodaje de la película se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, localidades que aportan identidad y autenticidad a la propuesta visual. Son parte del reparto la primera actriz Liliana Alegría da vida a Ofelia, la abuela del protagonista. Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo, y Elisa Costa, en el papel de Lucía.

La producción también cuenta con la participación de otros actores arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos.