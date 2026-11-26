Lucas Mamani conoció primero al Coquito de papel. Su abuelo le enseñó a leer con ese libro. Años después, en un salón de Chilina, le tocó ser Coquito frente a una cámara. En su primera escena, él y Luis José Ocampo debían hablar de sus madres. “Pensaba que no me iba a salir bien”, recuerda. Cuando terminó la toma, el equipo aplaudió. Sus padres, que lo habían visto decir sus primeras líneas, respiraron aliviados.

Coquito por azar

El director Eduardo Guillot había visto a más de doscientos niños en un casting en Arequipa y todavía buscaba a su protagonista. La búsqueda lo llevó, por azar, a una conversación con Lugui Mamani, el padre de Lucas, en el hotel donde trabajaba. Cuando el director le habló de la película, Lugui le mostró una foto de su hijo. Guillot le pidió que lo llevara y, al ver que no habían ido, volvió al hotel para recordárselo.

Cuando Lucas llegó, el casting general ya había terminado. “El día de la entrevista solo me preguntaron si quería estar en una película”, recuerda. A Guillot le bastó esa conversación para elegirlo.

Lucas Mamani interpreta a Coquito en el filme inspirado en el libro de Everardo Zapata. (Foto: Difusión)

Lucas había querido ser actor desde que vio “Spider-Man 3″, pero cuando le ofrecieron actuar todavía le costaba imaginar lo que eso significaba. Aceptó pensando que la película era extranjera. La historia que le tocó contar estaba mucho más cerca de casa, en la misma Arequipa donde creció.

En “Coquito, la película”, Lucas interpreta a un niño que busca reencontrarse con su madre enferma. El filme se inspira en la vida de Everardo Zapata Santillana, el maestro arequipeño que creó el libro con el que generaciones de niños aprendieron a leer y escribir. Ocampo interpreta a Everardo y Liliana Alegría encarna a Ofelia, la abuela de Coquito.

Cuando la cámara se apagó

Para ser Coquito, Lucas tuvo que dejarse crecer el pelo y acostumbrarse a jornadas de rodaje de diez de la mañana a seis de la tarde. Fueron casi dos meses de grabación. “Fue una experiencia muy buena, un poquito cansada, pero muy buena”, recuerda. En los descansos, él y los otros niños hacían carreras con llantas. Cuando le preguntan cómo es en el colegio, se describe en dos palabras. “Soy terremoto”.

En las escenas de llanto, a veces le ponían gotitas en los ojos. El día que más recuerda haber llorado fue una despedida, fuera de cámara. “Lloré porque mi abuela y mi hermana de ficción se iban de la producción”, cuenta. Su escena favorita fue la última que grabó, la del final de la película. De ella solo adelanta que “era muy emotiva”.

Volvió a llorar cuando se vio en la pantalla grande. “Emoción, emoción absoluta. Lloré, lloré cuando la vi”. Al terminar la función, le dijo a su hermano mayor que la película merecía un Óscar. En la entrevista vuelve a decirlo con la misma seguridad. “Se merece un Óscar. Está muy bien hecha”.

Escena de la película "Coquito, la película". (Foto: Difusión)

A los 10 años, Lucas quiere seguir actuando y jugando al fútbol. Es nieto del exfutbolista Raúl Ovando y en la cancha juega de lateral derecho. Cuando le preguntan qué lugar ocupa Coquito en su vida, habla de un rompecabezas en el corazón. Dice que es “como si hubiera entrado una pieza más”. ¿Ya está completo? “Falta más”, reconoce.