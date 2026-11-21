Los integrantes del elenco de “Coquito, la película” se reunieron en el Cinemark Mall Aventura de Arequipa para la presentación de la cinta que se lanzará oficialmente este 26 de noviembre a nivel nacional.

Un hecho pintoresco de la alfombra roja fue la llegada del reparto y el director a bordo de los autos clásicos utilizados durante el rodaje, realizado en la ‘Ciudad Blanca’.

La presentación reunió a los actores Luis José Ocampo, el “niño estrella”, Lucas Mamani, Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos, entre otros que se lucieron en la alfombra roja junto al director Eduardo Guillot y Everardo Zapata Santillana, el creador de “Coquito”.

Everardo Zapata.

“Yo les rogaría que preparen, no sé en cuánto tiempo, una segunda parte de la película”, dijo el maestro tras la proyección, desatando los aplausos de los asistentes.

La cinta lleva a la pantalla grande la historia de Everardo Zapata, educador que transformó la enseñanza de la lectura y la escritura con un método que ha acompañado a millones de peruanos durante siete generaciones.

El rodaje de “Coquito, la película” se desarrolló en Arequipa y Punta de Bombón. Su estreno será este 26 de noviembre.