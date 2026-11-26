La cantante y creadora de contenido cusqueña Alejandra Torrelli presentó el videoclip de “Stay”, tema que marca el cierre de “Chameleon”, su primer EP, producido íntegramente por el músico ayacuchano Kayfex. La canción, estrenada el pasado 11 de noviembre junto a su video oficial, combina elementos del pop y la música electrónica con referencias a la cultura andina y al K-pop, dos influencias que forman parte de su identidad musical como artista.

Alejandra Torrelli es cusqueña, se hizo conocida como creadora de contenido de moda y acaba de lanzar «STAY», una canción en quechua, coreano e inglés producida por Kayfex, el productor ayacuchano que ganó el Latin Grammy 2023 por «Atipanakuy Deluxe». (Foto: Marcelo Alfonso)

La propuesta de “Stay” destaca por su mezcla de idiomas y expresiones culturales. La letra incorpora palabras en quechua como ‘munay’ (hermoso) y ‘kawsay’ (vida), además de frases en coreano e inglés, mientras que su estructura musical toma elementos del universo del K-pop y, en particular, de Stray Kids, grupo surcoreano que Torrelli confiesa haber tenido como principal influencia. El resultado es una composición que combina una base electrónica con sonidos inspirados en la música tradicional andina del Perú.

Antes de desarrollar su carrera musical, Torrelli ganó reconocimiento en redes sociales como creadora de contenido especializada en moda. Sin embargo, su interés por la música y la cultura coreana viene de mucho antes: es seguidora del K-pop desde hace aproximadamente 13 años. Su acercamiento a la composición le permitió reunir esos intereses con sus raíces cusqueñas y explorar una propuesta que no se limita a un solo género o idioma. “Nunca he sentido que encajo completamente en una sola categoría. Siempre he sido muchas cosas a la vez”, comenta sobre la identidad que busca transmitir a través de su música.

El tema mezcla K-pop con sonidos andinos y habla de no encajar en una sola identidad. (Foto: Marcelo Alfonso)

La producción de “Chameleon” estuvo a cargo del músico ayacuchano Kayfex, quien obtuvo un Latin Grammy en 2023, en la categoría de mejor diseño de empaque, por el proyecto “Atipanakuy Deluxe”, trabajo que también destaca por su exploración de los vínculos entre la electrónica y los sonidos andinos.

Sobre el disco “Chameleon” ve la luz a través de Chameleon World, el sello independiente de la artista Alejandra Torrelli. El EP abre con “Munay (The Calling)”, una introducción narrada, y sigue con las canciones “AA”, “111”, “Capricornio” y “Stay”. Cada pieza presenta a un personaje distinto dentro de una misma historia. Los videoclips de los tres sencillos previos suman más de 175 mil visitas en YouTube.

“Quería hacer pop y música urbana con sonidos peruanos y andinos. Soy de Cusco y esa conexión es importante para mí”, explica Torrelli. Con “Stay”, la artista cierra la primera etapa de “Chameleon”, un EP que le ha permitido presentar su identidad musical y explorar distintas influencias. //