La que fue la primera montaña rusa 4D del mundo enfrenta demandas masivas y un cierre por orden estatal luego de que varias personas terminaran en cirugía de emergencia por trauma cerebral. (Foto: Ryan Theme Park YouTube)
La que fue la primera montaña rusa 4D del mundo enfrenta demandas masivas y un cierre por orden estatal luego de que varias personas terminaran en cirugía de emergencia por trauma cerebral. (Foto: Ryan Theme Park YouTube)
Por Paolo Valdivia

En el mundo de los parques de atracciones, las emociones extremas suelen ser el principal atractivo para los amantes de la adrenalina. Sin embargo, cuando la búsqueda de velocidad y giros imposibles cruza la línea de la seguridad física, el entretenimiento se convierte en un riesgo real para la salud. En los últimos meses, las miradas de la industria y del público general se han posicionado sobre una atracción icónica de California: X2, ubicada en el famoso parque Six Flags Magic Mountain.

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