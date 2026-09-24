En el mundo de los parques de atracciones, las emociones extremas suelen ser el principal atractivo para los amantes de la adrenalina. Sin embargo, cuando la búsqueda de velocidad y giros imposibles cruza la línea de la seguridad física, el entretenimiento se convierte en un riesgo real para la salud. En los últimos meses, las miradas de la industria y del público general se han posicionado sobre una atracción icónica de California: X2, ubicada en el famoso parque Six Flags Magic Mountain.

Catalogada durante más de dos décadas como una obra maestra de la ingeniería por sus innovadores mecanismos, hoy la atracción enfrenta un severo escrutinio legal y sanitario. Investigaciones oficiales, múltiples demandas colectivas y el cierre temporal por parte de las autoridades han puesto en duda el estado de su infraestructura y el impacto fisiológico que causa en los visitantes.

¿Qué es la montaña rusa X2 y por qué es considerada una atracción de cuarta dimensión?

Inaugurada originalmente en el año 2002 bajo el nombre de X, y remodelada en 2008 con la denominación X2, esta atracción revolucionó el diseño de las montañas rusas a nivel global al convertirse en la primera coaster de cuarta dimensión (4D) del mundo.

A diferencia de las montañas rusas tradicionales —donde los pasajeros viajan sobre o debajo de las vías manteniendo una posición fija con respecto al riel—, en X2 las sillas cuelgan a los costados de las vías principales. Este diseño permite que los asientos giren 360 grados hacia adelante y hacia atrás de forma independiente al movimiento del tren, controlado mediante un sistema mecánico de rieles secundarios.

Con una caída inicial de casi 90 grados desde una altura superior a los 60 metros y alcanzando velocidades de hasta 120 km/h, X2 combina aceleraciones extremas con giros multidireccionales imprevistos. No obstante, es precisamente esta mecánica de movimiento independiente la que genera sacudidas bruscas y movimientos violentos de la cabeza que hoy preocupan a médicos y autoridades.

Múltiples denuncias por lesiones cerebrales traumáticas: Los casos que encendieron las alarmas

La controversia en torno a X2 escaló a un nivel crítico tras reportarse incidentes graves de salud sufridos por usuarios que abordaron la montaña rusa. En julio de 2026, dos mujeres que no tenían parentesco entre sí sufrieron hematomas subdurales y lesiones cerebrales traumáticas graves tras realizar el recorrido con solo unos días de diferencia. Ambos casos requirieron intervenciones quirúrgicas de emergencia en la cabeza para aliviar la presión intracraneal producida por hemorragias internas.

Especialistas médicos han señalado que el mecanismo de rotación de X2 genera potentes fuerzas de aceleración y desaceleración rápida. Cuando el cuerpo está sujeto pero la cabeza experimenta latigazos imprevistos, el cerebro puede impactar violentamente contra las paredes internas del cráneo, rasgando vasos sanguíneos delicados.

A raíz de estos eventos, despachos de abogados en Estados Unidos comenzaron a consolidar un expediente colectivo. Hasta la fecha, más de un centenar de personas se han sumado a las acciones legales contra la compañía, asegurando haber experimentado migrañas agudas, traumas neurológicos, pérdida temporal de visión y convulsiones inmediatamente después de descender del juego.

Cierre obligatorio e investigaciones oficiales de seguridad

Ante la gravedad de los diagnósticos médicos presentados y el aumento de las denuncias públicas, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) ordenó el cierre obligatorio e inmediato de X2 el 12 de julio de 2026.

Desde entonces, inspectores estatales e ingenieros independientes han realizado peritajes exhaustivos a la estructura metálica, los vagones móviles y el sistema informático de control de giros. La meta de las autoridades es determinar si las sacudidas reportadas obedecen a un desgaste anormal de los componentes mecánicos, a una falla en el calibrado de los amortiguadores o a un diseño estructural inherente que ya no cumple con las directrices médicas modernas.

Por su parte, los representantes de Six Flags Magic Mountain han argumentado en los tribunales que el parque opera bajo estrictas rutinas diarias de inspección y mantenimiento preventivo. Asimismo, la administración insiste en que las fuerzas ‘G’ generadas durante el trayecto se encuentran dentro de los parámetros reglamentarios establecidos para atracciones de alto impacto, siempre y cuando los visitantes respeten las pautas de postura indicadas en el embarque.

¿Reabrirá X2 en Six Flags Magic Mountain?

El futuro de X2 se mantiene en total incertidumbre. La atracción permanecerá clausurada por tiempo indefinido hasta que las investigaciones de Cal/OSHA concluyan de forma oficial y se determine si es seguro reabrirla, si se exigirán modificaciones estructurales permanentes o si la atracción deberá ser desmantelada definitivamente.

Para los entusiastas de los parques temáticos y los viajeros que planean visitar Six Flags Magic Mountain, las recomendaciones de las autoridades son claras: informarse a través de los canales oficiales antes del viaje y atender rigurosamente todas las advertencias médicas sobre afecciones cardíacas, de cuello o de espalda al abordar juegos mecánicos de gran escala.