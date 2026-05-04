Los visitantes que planeaban disfrutar de las atracciones de Six Flags podrían verse obligados a pagar más debido a una nueva regla estricta de “acompañamiento obligatorio”. La medida forma parte de un cambio en las normas del parque para reforzar la seguridad y el control de los menores.

El parque temático Six Flags St. Louis, en Missouri, implementará una política diaria que exige que todos los menores de 16 años ingresen acompañados por un adulto. Sin esta supervisión, no se les permitirá pasar por la entrada.

La decisión podría obligar a algunos adolescentes a comprar boletos adicionales para un adulto responsable.

Según KSDK, la medida entró en vigor desde el 2 de mayo y responde a un incidente ocurrido el sábado pasado, cuando alrededor de 100 jóvenes de entre 12 y 18 años participaron en varias peleas en el estacionamiento al cierre del parque.

La policía calificó el hecho como una especie de “toma juvenil” que se habría organizado previamente.

La medida surge tras un violento incidente en el que cerca de 100 adolescentes participaron en peleas en el estacionamiento del parque. (Foto: ROMEO BOETZLE / AFP)

El jefe de la policía de Eureka, Michael Werges, señaló que los disturbios parecen haber sido planificados, basándose en conversaciones en redes sociales y en la presencia de adolescentes con el rostro cubierto a pesar del calor.

“Si vas a Six Flags a pasar un buen rato, no usas una mascarilla en abril o mayo cuando hace 80 grados, ¿verdad?”, dijo Werges. “Muchas veces la gente quiere ocultar su rostro cuando quiere hacer cosas nefastas”.

Las autoridades detuvieron a siete menores, de los cuales cuatro fueron enviados a la justicia por cargos graves incluyendo agresión.

“Este tipo de incidentes puede volverse peligroso y descontrolarse muy rápido”, añadió Werges. “Definitivamente tendremos un refuerzo en la aplicación de la ley”.

Ante lo ocurrido, los responsables del parque reconocieron que tuvieron que reaccionar con rapidez.

La policía detuvo a varios menores y señaló que los hechos podrían haber sido organizados a través de redes sociales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Elizabeth Gotway, vocera de Six Flags St. Louis, explicó: “El sábado fue el día de apertura. Honestamente no sentíamos que necesitáramos hacerlo porque no tenemos muchos problemas en nuestro parque, pero el sábado cambió eso para nosotros. Tuvimos que actuar rápido”.

Según las nuevas reglas publicadas en el sitio web del parque, todos los menores de 17 años deberán estar acompañados por un adulto de 21 años o más, quien deberá presentar una identificación con foto válida al ingresar.

Un adulto podrá supervisar hasta seis adolescentes, pero deberá permanecer dentro del parque y estar localizable por teléfono. Además, cualquier persona de 17 años o más podría ser obligada a demostrar su edad o se le negará la entrada.

El parque también advirtió que los menores sin acompañante serán expulsados y aseguró tener “tolerancia cero” frente a la mala conducta.

La nueva política busca reforzar la seguridad y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. (Foto: @sixflagsstlouis / Instagram)

“Los visitantes vienen al parque con sus familias y amigos para divertirse, relajarse y crear buenos recuerdos, y no permitiremos que otros arruinen esa experiencia”, indicó el comunicado.

La decisión generó opiniones divididas entre los residentes.

En conversación con el medio citado, Brandi Bortz señaló: “Siento que 16 años es un poco mayor para necesitar supervisión considerando que ya puedes conducir. Tal vez los de 14 años o menos deberían ser supervisados porque todos somos un poco revoltosos a esa edad”.

En cambio, el residente Michael Smothermon apoyó la medida más estricta diciendo: “Recuerdo cuando era adolescente. No voy a permitir que se metan en problemas ni nada por el estilo”.

La política se aplicará todos los días de operación del parque y, con la llegada de la temporada de verano, podría afectar a miles de visitantes que ya planean sus viajes.

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