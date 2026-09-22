En la actualidad, la psicología estudia diversos comportamientos y preferencias para intentar comprender mejor determinados rasgos de la personalidad. Entre estos aspectos se encuentran las elecciones cotidianas, como los colores que una persona suele preferir, una característica que ha despertado interés entre especialistas y estudios relacionados con la conducta humana. En ese contexto, existen tres tonalidades que han sido vinculadas con determinados perfiles psicológicos y que, según algunas interpretaciones, podrían guardar relación con aspectos como la creatividad, el razonamiento y otras características individuales. Sin embargo, la elección de un color por sí sola no permite establecer el nivel de inteligencia de una persona, por lo que estas asociaciones deben entenderse dentro de un contexto más amplio.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS QUE ELIGEN ESTOS 3 COLORES SERÍAN MENOS INTELIGENTES? ESTO REVELA AL PSICOLOGÍA AL RESPECTO

Diariamente, el uso de prendas termina llamando la atención, y esto debido a la apariencia que emana de los colores finalmente escogidos al momento de vestirnos.

Al respecto, te contamos que según la psicología como ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, 3 tonalidades muy particulares son aquellas cuyas definiciones y/o características suelen asociarse a la falta de creatividad de hombres y mujeres, mínima expresión hasta corporal, entre otras de las siguientes compartidas a continuación:

GRIS

- Color extremadamente neutro, y que psicológicamente se le vincula a la apatía emocional y ausencia de decisiones contundentes e importantes.

- Falta de pensamiento propio y curiosidad limitada, son otras de las características que pueden verse reflejadas en las personas con gustos por el gris.

NEGRO

- Color que psicológicamente figura vinculado al control rígido, ausencia de espontaneidad, e identidad poco flexible.

BEIGE

- Color discreto y carente de estímulo visual que personas con baja ambición, poca iniciativa y escasa imaginación, pueden terminar escogiendo hasta para vestirse.

Cabe resaltar, que asimismo el color marrón, por ejemplo, es otra de las tonalidades que termina siendo incluida por parte de especialistas en psicología, y dentro del listado donde la poca inteligencia aparece resaltada para definir a ciertos tipos de personas.

ESTOS 3 COLORES TERMINAN ESCOGIENDO LAS PERSONAS CON AUTOESTIMA ALTA, SEGÚN LA PSICOLOGÍA

Diversas son las características que presenta un ser humano en cuanto a personalidad se refiere, y algunas de ellas van de la mano con la denominada psicología del color a partir de la cual termina por explicarse la escogencia puntual de llamativas tonalidades.

Con respecto a esto último, los especialistas coinciden en afirmar que hasta inconscientemente, algunos individuos cuya autoconfianza trasciende y denotan seguridad, eligen a los siguientes 3 tonos como aquellos donde el gusto no representa el único motivo para establecer favoritismo:

ROJO

- Este color representa energía, decisión y fuerza de voluntad, y tiende a elegirse para destacar, llamar la atención o liderar algo logrando estimular el sistema nervioso.

NEGRO

- Este color figura vinculado al dominio emocional y una autosuficiencia a partir de la cual se termina transmitiendo elegancia, firmeza y control.

AZUL OSCURO

- Este color refleja calma, madurez y equilibrio, siendo algunos estudios aquellos mediante los cuales logra afirmarse que mejora la confianza y reduce la ansiedad.

Cabe resaltar, que asimismo el color blanco aparece como otra de las tonalidades escogidas por parte de personas con autoestima alta, por ejemplo, remarcándose desde el plano psicológico que figura asociado con quienes inspiran respeto por su equilibrio interior y capacidad para actuar coherentemente.

ESTO REVELA UN RECONOCIDO FÍSICO ACERCA DEL COLOR DE ROPA QUE DEBERÍAMOS USAR DURANTE DÍAS SOLEADOS

Vestirnos de determinada forma marca nuestra apariencia, pero más allá del plano estético, un mito en particular llama la atención desde hace varios años, y es aquel donde te dicen que el color negro expuesto al sol te genera mayor calor.

Al respecto, y mientras Perú y otros países sudamericanos se encuentran en pleno verano 2025, Arturo Quirantes como físico laborando para la Universidad de Granada indica inicialmente durante diálogo concedido a la BBC Mundo, que “la gente tiene la idea de que la ropa blanca es mejor porque refleja la luz solar”, sin embargo resultaría una apreciación errónea.

“Nosotros emitimos energía térmica”, refiere a continuación concluyendo básicamente entorno a ambos colores por ser totalmente opuestos, que durante los días calurosos mientras “más oscura sea la ropa, más calor absorberá y reflejará menos”, y más clara, todo lo contrario.

Cabe resaltar con respecto a la ropa que debemos ponernos durante temporada de verano y sobre todo como medida de protección, que la recomendación básica revela el uso de vestimenta ligera y cómoda, con colores claros, y también calzado fresco y transpirable.