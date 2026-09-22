Por Kenyi Peña Andrade

En la actualidad, la psicología estudia diversos comportamientos y preferencias para intentar comprender mejor determinados rasgos de la personalidad. Entre estos aspectos se encuentran las elecciones cotidianas, como los colores que una persona suele preferir, una característica que ha despertado interés entre especialistas y estudios relacionados con la conducta humana. En ese contexto, existen tres tonalidades que han sido vinculadas con determinados perfiles psicológicos y que, según algunas interpretaciones, podrían guardar relación con aspectos como la creatividad, el razonamiento y otras características individuales. Sin embargo, la elección de un color por sí sola no permite establecer el nivel de inteligencia de una persona, por lo que estas asociaciones deben entenderse dentro de un contexto más amplio.