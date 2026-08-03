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¿El fin del enanismo?

“El Perú no tiene un problema de informales rebeldes, sino de diseño: castiga crecer”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    La población ocupada que se vio afectada por la informalidad corresponde a jóvenes entre 14 y 24 años, con una tasa de 85,4%, según el INEI. (Foto: Difusión).
    La población ocupada que se vio afectada por la informalidad corresponde a jóvenes entre 14 y 24 años, con una tasa de 85,4%, según el INEI. (Foto: Difusión).

    El marco legal está construido en escalones, y cada escalón es un precipicio. Una microempresa que factura un poco más, que contrata un trabajador adicional, que decide pagar mejor, no sube gradualmente de nivel: cae de un régimen a otro y su carga tributaria y laboral se dispara de golpe sobre la totalidad de sus ingresos, no solo sobre el excedente. ¿Alguien se sorprende de que el 86,8% de las mype prefiera no registrarse en la Sunat? (Enaho, 2024)

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.