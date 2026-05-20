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La urgencia de una Agenda MYPE

“Las iniciativas permitirán a los pequeños negocios salir del borde del abismo al cual han sido empujados por la extorsión, la delincuencia y la crisis económica”.

    Daniel Hermoza
    Por

    Director de Mypes Unidas del Perú

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    "Las mypes somos el 99% de las empresas del Perú y generamos el 45% del empleo. Ya es hora de que estemos realmente en el centro del debate".
    "Las mypes somos el 99% de las empresas del Perú y generamos el 45% del empleo. Ya es hora de que estemos realmente en el centro del debate".
    / MANUEL MELGAR

    Como víctimas invisibles de la inseguridad y de la crisis económica, miles de micro, pequeñas y medianas empresas nos hemos unido para exigir al Congreso de la República que legisle en favor de los pequeños negocios, las bodegas, los restaurantes de esquina, las pequeñas tiendas y panaderías, cuyos dueños hoy en día se levantan a las 5 de la mañana para abrir sus negocios, sin saber si ese día recibirán un mensaje de WhatsApp con una amenaza de muerte.

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