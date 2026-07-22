El precio del dólar inició la sesión en S/3,398, un nivel levemente por debajo del cierre previo. El comportamiento estuvo en línea con el índice global del dólar (DXY), que abrió con una ligera depreciación frente a sus principales pares.

“Los constantes ataques en Oriente Medio y la tensión comercial en el estrecho de Ormuz mantienen la presión sobre la oferta global de crudo”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El especialista indicó que el petróleo Brent opera al alza por segunda sesión consecutiva (+3.60%), cotizando por encima de los US$90,29. Agregó que el oro y la plata también registran ganancias por segunda sesión consecutiva, mientras que el cobre muestra leves correcciones tras los máximos alcanzados en la jornada previa.

En cuanto a los datos económicos, Huayta explicó que un reciente reporte mostró un aumento inesperado de 2.6 millones de barriles en los inventarios de crudo comercial de Estados Unidos, brindando cierto soporte a la escasez del suministro dentro de su geografía local.

En el mercado local, el especialista indicó que continúa la oferta estacional corporativa hasta este jueves y que la apertura mixta de los metales brinda cierto soporte al sol.

Añadió que la volatilidad dependerá de las negociaciones entre los agentes económicos, mientras que una intensificación del conflicto externo podría incrementar la demanda extranjera por dólares e impulsar la cotización durante la sesión. Asimismo, precisó que el Banco Central de Reserva (BCR) no registra vencimientos de swaps cambiarios.