Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión en S/3,398, un nivel levemente por debajo del cierre previo. El comportamiento estuvo en línea con el índice global del dólar (DXY), que abrió con una ligera depreciación frente a sus principales pares.

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