El concierto La Sinfonía del Divo aterriza en Lima con un homenaje monumental a Juan Gabriel, el recordado “Divo de Juárez”. La cita será en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú, donde su repertorio será reinterpretado en una versión sinfónica de gran formato.

Presentado por Studio Tres, el espectáculo propone un viaje sonoro que combina la elegancia de la orquesta con la fuerza del mariachi y la potencia coral. Más de 30 artistas en escena —entre músicos, mariachis y coros en vivo junto a la Studio Concerts Orchestra— darán nueva vida a los himnos que marcaron generaciones.

