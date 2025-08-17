Reconocida en la aceleradora Latam Newsroom AI Catalyst de WAN-IFRA (Asociación Mundial de Editores de Noticias), una reciente iniciativa obtuvo cerca de 10 mil dólares en créditos API de OpenAI que le permitirán escalar un modelo capaz de procesar grandes volúmenes de información con rapidez y precisión, sin perder de vista el control editorial y la visión periodística.

El proyecto —actualmente en fase inicial— responde a un reto mayor: cubrir una elección nacional con 43 partidos inscritos en las elecciones de 2026, bajo un esquema de trabajo eficiente y creativo. El enfoque combina inteligencia artificial y herramientas low-code para agilizar tareas complejas de análisis y visualización, reduciendo la dependencia exclusiva de desarrolladores.

“Esta tecnología no reemplaza el periodismo: lo potencia. Programas como el AI Catalyst nos permiten avanzar técnicamente, reflexionar sobre nuestras prácticas y afrontar dilemas éticos con nuevos enfoques”, explica Gisella Salmón, líder del proyecto. Mayté Ciriaco tiene a su cargo la edición estratégica y selección de fuentes.

El equipo se mantiene compacto y multidisciplinario: Armando Scargglioni lidera el desarrollo técnico que integra las piezas del flujo; Lorena Obregón conduce la identificación de patrones y cruces de interés; mientras que Ángel Pilares y Alicia Rojas aportan en la planificación e integración de datos.

Desde el área de Nuevas Narrativas, Marcelo Hidalgo asume el diseño visual y Ángela Peña la edición narrativa. En la primera fase, el acompañamiento de Claudia Báez, coach del programa, resultó clave para afinar el prototipo y fortalecer la metodología de trabajo.

Convocatoria mundial





En el ámbito global, el Fondo para el Desarrollo de Prototipos distribuyó 1,5 millones de dólares en créditos API de OpenAI entre las redacciones participantes del AI Catalyst: US$ 750.000 para los proyectos con mejor desempeño y otros US$ 750 para el resto de equipos.

Con este respaldo, El Comercio avanza en la consolidación de una herramienta innovadora para la cobertura electoral y la fiscalización periodística en el Perú, en un año decisivo para la democracia. El lanzamiento oficial está previsto para los próximos meses.