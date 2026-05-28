La Orquesta Filarmónica de Lima presenta “Reencuentro”, el segundo concierto de su Temporada 2026, una velada especial que marcará el regreso al Perú del reconocido director español Hugo Carrio tras cinco años de ausencia. La cita será este 30 de mayo en el Auditorio del Centro Cultural UNIFÉ.

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El programa incluirá la poderosa “Obertura Coriolano”, el “Concierto para clarinete” de Samuel Barber y la emblemática “Sinfonía N.º 7” de Ludwig van Beethoven, considerada una de las obras más vibrantes del repertorio sinfónico.

Además, el concierto tendrá un significado especial, ya que reunirá en el escenario a Hugo Carrio con varios de sus antiguos alumnos, quienes hoy forman parte de la orquesta como músicos profesionales.

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