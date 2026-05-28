Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta “Reencuentro”, el segundo concierto de su Temporada 2026, una velada especial que marcará el regreso al Perú del reconocido director español Hugo Carrio tras cinco años de ausencia. La cita será este 30 de mayo en el Auditorio del Centro Cultural UNIFÉ.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.