(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Río, una de las bandas más representativas del rock peruano, llegará este viernes 21 de agosto al Teatro Plaza Norte para reencontrarse con sus seguidores de Lima Norte. El concierto comenzará a las 8:00 p.m. y reunirá a Arturo Prieto, Pocho Prieto y Cucho Galarza en una noche dedicada a los grandes himnos que marcaron a varias generaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.