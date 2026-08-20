Río, una de las bandas más representativas del rock peruano, llegará este viernes 21 de agosto al Teatro Plaza Norte para reencontrarse con sus seguidores de Lima Norte. El concierto comenzará a las 8:00 p.m. y reunirá a Arturo Prieto, Pocho Prieto y Cucho Galarza en una noche dedicada a los grandes himnos que marcaron a varias generaciones.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la agrupación ofrecerá un espectáculo que recorrerá algunos de sus temas más recordados, como “La universidad (Cosa de locos)”, “Todo estaba bien”, “Carol quiere un viaje a Londres”, “Al norte de América” y “Lo peor de todo”.

Una noche para volver a los clásicos del rock peruano

El concierto promete una combinación de nostalgia y energía en vivo, con un repertorio que permitirá al público reencontrarse con las canciones que convirtieron a Río en una de las bandas más queridas de la escena nacional.

La presentación se realizará en el Teatro Plaza Norte, en Independencia, un espacio que permitirá disfrutar de una experiencia cercana y de la propuesta musical de la banda. Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus y cuentan con cuatro zonas: Platinum, VIP, General y Cultural.

Un beneficio para disfrutar del concierto

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EL DATO

Evento: Río en el Teatro Plaza Norte

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: Teatro Plaza Norte, C.C. Plaza Norte, Independencia

Beneficio Club El Comercio: 10% de descuento en entradas para todas las zonas