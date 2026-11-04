Banda de Conadis se prepara para interpretar el Himno del Papa durante visita de León XIV .

Los integrantes de la banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) se presentarán ante el papa León XIV en el patio de honor de Palacio de Gobierno al finalizar la reunión privada con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, programada para el próximo 11 de noviembre.

La banda de Conadis tiene 6 años de formación e integra a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, algunos de los cuales viven en los Centros de Acogida Residencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Los 20 músicos usuarios de los servicios del MIMP ensayaron junto al coro infantil que los acompañará en la velada, demostrando que el arte es un espacio de inclusión y desarrollo personal.

“Estamos muy agradecidos con nuestra ministra Mara Seminario, ya que ella es la primera que creyó en nuestra banda y que propuso que estuvieran en el evento con el Papa. Para nosotros es uno de los momentos más importantes porque es un honor presentarnos ante el Sumo Pontífice y demostrar que en el país hay una verdadera inclusión,” señaló Olga Mercedes Villalobos, presidenta ejecutiva de Conadis.

Para esta importante evento han ensayado el Himno del Papa, la canción principal de la visita del papa León XIV a nuestro país. “Venimos ensayando hace 2 meses, ellos son muy dedicados y están muy emocionados, dicen que el Papa va a venir a bendecirlos”, manifestó Eliana Cabello Rodríguez, directora de la banda.

Los padres de familia de los integrantes agradecieron al MIMP por la oportunidad, y destacaron que la música y el ritmo inyecta en sus hijos superación, mejora su comunicación y les permite tener seguridad sobre el escenario. “Cuando tenemos hijos con discapacidad nos dicen que no van a lograr algunas cosas y ahora, verlo tocar frente al Papa, es toda una bendición,” afirmó Hellen Aparicio, mamá de Rogelio Ortega, uno de los percusionistas del elenco musical.