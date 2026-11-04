Banda de Conadis se prepara para interpretar el Himno del Papa durante visita de León XIV .
Banda de Conadis se prepara para interpretar el Himno del Papa durante visita de León XIV .
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Los integrantes de la banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) se presentarán ante el papa León XIV en el patio de honor de Palacio de Gobierno al finalizar la reunión privada con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, programada para el próximo 11 de noviembre.

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