Por Manuel Gomez

La flora nacional del Perú suele destacar por su enorme diversidad de plantas, árboles y flores que crecen en ecosistemas a lo largo de la costa, la sierra y la selva. De hecho, esta riqueza natural contribuye al equilibrio ambiental, la alimentación y la conservación de la biodiversidad. Por ello, con el objetivo de promover la conservación de las especies vegetales y sus hábitats, la Sociedad Peruana de Orquídeas (SPO) anunció una buena noticia para los amantes de estas hermosas plantas: la XV Exposición Internacional de Orquídeas, que se celebrará en Lima. Este importante evento permitirá conocer más sobre el cultivo de las orquídeas y descubrir la diversidad de especies que existen en el mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.