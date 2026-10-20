La flora nacional del Perú suele destacar por su enorme diversidad de plantas, árboles y flores que crecen en ecosistemas a lo largo de la costa, la sierra y la selva. De hecho, esta riqueza natural contribuye al equilibrio ambiental, la alimentación y la conservación de la biodiversidad. Por ello, con el objetivo de promover la conservación de las especies vegetales y sus hábitats, la Sociedad Peruana de Orquídeas (SPO) anunció una buena noticia para los amantes de estas hermosas plantas: la XV Exposición Internacional de Orquídeas, que se celebrará en Lima. Este importante evento permitirá conocer más sobre el cultivo de las orquídeas y descubrir la diversidad de especies que existen en el mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRARÁ LA XV EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ORQUÍDEAS EN LIMA?

A través de sus redes sociales oficiales, la Sociedad Peruana de Orquídeas (SPO) anunció la realización de la XV Exposición Internacional de Orquídeas, programada para este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre a partir de las 10:00 a. m. Este destacado evento, que conmemora sus 40 años dedicados a la difusión y conservación de la flora nacional, se llevará a cabo en el campus de la Universidad Marcelino Champagnat, ubicado en la avenida Mariscal Ramón Castilla 1270, Surco.

Así, durante estas fechas se reunirán 16 productores de orquídeas y viveros del país, lo que ofrecerá una gran oportunidad para adquirir plantas, sustratos, abonos y otros insumos. Además, se realizarán conferencias a cargo de expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como el cultivo urbano, el control ecológico de plagas y las técnicas para prolongar la floración, según comparte La República. Cabe mencionar que el ingreso a la exposición tiene un costo de S/20 y menores de 12 años acceden de manera gratuita.

¿QUIÉN ES LA CREADORA DE CONTENIDOS QUE PROMUEVE LA DEFENSA DE LA AMAZONÍA PERUANA?

En entrevista para la Agencia Andina, Gimena Cariajano se ha consolidado a sus 27 años como una joven profesional de origen achuar. A pesar de que nació en una comunidad de Loreto, una zona impactada por la actividad petrolera, a los 18 años contó que se trasladó a Iquitos para estudiar Ingeniería Ambiental. Sin embargo, debido a la pandemia y problemas de acreditación en su centro de estudios truncaron sus estudios, por lo que empezó a crear contenido en redes sociales, donde cuenta con una gran comunidad de aproximadamente 300 000 seguidores.

Así, su compromiso con la protección de los ecosistemas de los pueblos amazónicos la impulsó a utilizar sus plataformas para promover las costumbres e historias de una zona altamente afectada por la deforestación, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y la violencia contra las comunidades. Inclusive, esto la llevó a ser seleccionada para protagonizar “Más peruano que nunca”, campaña que conmemora los 15 años de la Marca Perú. Además, Gimena capacita a jóvenes de la región para difundir su cultura en redes sociales, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales.