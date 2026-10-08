La esperada adaptación anime de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” continúa su marcha con el lanzamiento del Capítulo 4 (2nd STAGE) este viernes 9 de octubre. Para todos los fanáticos de la franquicia creada por Hirohiko Araki, la icónica carrera a través de Norteamérica entra en una de sus etapas más intensas.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run: 2nd STAGE” en Netflix?

El capítulo 4 está programado para el viernes 9 de octubre. Netflix actualizará su catálogo de forma simultánea en todo el mundo a las 00:00 PST (Hora Estándar del Pacífico).

A continuación, la conversión exacta del horario según la zona geográfica:

México: 01:00 AM.

01:00 AM. Costa Rica: 01:00 AM.

01:00 AM. Guatemala: 01:00 AM.

01:00 AM. El Salvador: 01:00 AM.

01:00 AM. Honduras: 01:00 AM.

01:00 AM. Perú: 02:00 AM.

02:00 AM. Colombia: 02:00 AM.

02:00 AM. Ecuador: 02:00 AM.

02:00 AM. Panamá: 02:00 AM.

02:00 AM. Venezuela: 03:00 AM.

03:00 AM. Bolivia: 03:00 AM.

03:00 AM. Paraguay: 03:00 AM.

03:00 AM. República Dominicana: 03:00 AM.

03:00 AM. Argentina: 04:00 AM.

04:00 AM. Chile: 04:00 AM.

04:00 AM. Uruguay: 04:00 AM.

04:00 AM. Brasil: 04:00 AM.

04:00 AM. España: 09:00 AM.

¿Dónde ver online el Capítulo 4 de “Steel Ball Run”?

El Episodio 4 estará disponible en exclusiva a través de Netflix, plataforma que cuenta con los derechos globales de distribución para la adaptación animada de la obra de Hirohiko Araki.

El capítulo se estrenará tanto en su idioma original con subtítulos en español como con su respectivo doblaje al español latino desde el momento de su subida.

Tráiler oficial

Personajes principales

Johnny Joestar: Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas.

Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas. Gyro Zeppeli: Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la Rotación ( Spin ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal.

Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la ( ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal. Diego “Dio” Brando: Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino.

Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino. Sandman (Soundman): Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu.

Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu. Presidente Funny Valentine: El máximo mandatario de los Estados Unidos y la mente maestra detrás de la cara oculta de la carrera. Su objetivo final es asegurar el poder absoluto utilizando los restos sagrados escondidos en el trayecto.

Ficha técnica