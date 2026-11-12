La recta final de la carrera por Estados Unidos continúa en “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”. Tras el lanzamiento del bloque semanal de la adaptación, el capítulo 9 llegará a las pantallas para llevar al límite el viaje de Gyro Zeppeli y Johnny Joestar. Aquí te detallamos la fecha, el horario exacto por país y los detalles clave para ver el nuevo capítulo de la franquicia creada por Hirohiko Araki.

¿A qué hora se estrena el capítulo 9 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” en Netflix?

El capítulo 9 del anime se estrenará mundialmente el viernes 13 de noviembre de 2026. La emisión mantiene su formato de entrega semanal en simulcast, emitiéndose cada viernes como parte de los aclamados “JoJo Fridays”.

México: 01:00 AM.

01:00 AM. Costa Rica: 01:00 AM.

01:00 AM. Guatemala: 01:00 AM.

01:00 AM. El Salvador: 01:00 AM.

01:00 AM. Honduras: 01:00 AM.

01:00 AM. Perú: 02:00 AM.

02:00 AM. Colombia: 02:00 AM.

02:00 AM. Ecuador: 02:00 AM.

02:00 AM. Panamá: 02:00 AM.

02:00 AM. Venezuela: 03:00 AM.

03:00 AM. Bolivia: 03:00 AM.

03:00 AM. Paraguay: 03:00 AM.

03:00 AM. República Dominicana: 03:00 AM.

03:00 AM. Argentina: 04:00 AM.

04:00 AM. Chile: 04:00 AM.

04:00 AM. Uruguay: 04:00 AM.

04:00 AM. Brasil: 04:00 AM.

04:00 AM. España: 09:00 AM.

¿Dónde ver online el Capítulo 8 de “Steel Ball Run”?

El capítulo estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix, tanto en su versión original con subtítulos en español como con su respectivo doblaje al español latinoamericano. Se requiere contar con una suscripción activa a la plataforma para acceder al contenido.

Tráiler oficial

Personajes principales

Johnny Joestar: Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas.

Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas. Gyro Zeppeli: Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la Rotación ( Spin ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal.

Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la ( ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal. Diego “Dio” Brando: Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino.

Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino. Sandman (Soundman): Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu.

Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu. Presidente Funny Valentine: El máximo mandatario de los Estados Unidos y la mente maestra detrás de la cara oculta de la carrera. Su objetivo final es asegurar el poder absoluto utilizando los restos sagrados escondidos en el trayecto.

Ficha técnica