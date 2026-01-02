Calendario 2026 - El Comercio

Los eventos que marcarán este

2026

Doce meses para estar muy atentos

Enero

1

Año nuevo.

7
  • Fecha límite para la convocatoria a las elecciones regionales y municipales
11

Los Globos
de Oro.

12
  • Se inicia el Australian Open.
  • 50 años sin Agatha Christie.
  • 150 años del nacimiento del escritor Jack London.
16-17

Concierto de
Bad Bunny en Lima

18
  • Aniversario 491 de la fundación de Lima.
24
  • Noche Crema (Universitario vs. U de Chile).
  • Noche Blanquiazul (Alianza Lima vs. Inter Miami).
26
  • 100 años de la primera demostración pública de la televisión por John Logie Baird.
28

40 años de la tragedia del transbordador Challenger.

29
  • Se cumplen 140 años de la patente del Motorwagen, el primer automóvil que fue inventado por el alemán Karl Benz. Fue el primer vehículo en ser producido en serie y vendido al público.

Febrero

Primera semana:
Inicio del Torneo Apertura
de la Liga 1.

1
  • Premios Grammy.
  • Elecciones presidenciales en Costa Rica (primera vuelta).
  • 60 años sin Buster Keaton.
2

Fiesta de la Candelaria.

3-5

Inicio de la Copa Libertadores 2026.

3

Pixar cumple 40 años.

7
  • Día Nacional del Pisco Sour.
8
  • Super Bowl LX.
9
  • 100 años del dibujante Alberto Vargas.
14
  • Día de San Valentín.

Marzo

Primera quincena: Primer reporte de inflación del año.

5-17
  • Clásico Mundial de Beisbol.
8
  • Día Internacional de la Mujer.
13
  • Fecha límite para resolver apelaciones sobre exclusiones, tachas y candidaturas de las elecciones generales.
14
  • Fecha límite para la inscripción oficial y proclamación de candidaturas definitivas de las elecciones generales.
15

Entrega de
los premios Oscar.

Del 23 al 31
  • Fecha FIFA para amistosos internacionales.

Abril

Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas (Marco Macroeconómico Multianual).

2 y 3
  • Jueves y Viernes santo.
5
  • Domingo de Resurrección.
  • Elecciones presidenciales en Costa Rica (segunda vuelta).
Del 9 al 12
  • Masters de Augusta, PGA Tour Golf.
12
  • Primera vuelta de las elecciones generales para elegir al presidente, vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y representantes al Parlamento Andino.
23
  • Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
26
  • 40 años del accidente en Chernobyl.
Del 27 al 29
  • Expocobre 2026.
Finales de abril
  • Premios Luces.
Abril
  • Estreno de la tercera temporada de la serie "Euphoria".

Mayo

1

Día del Trabajo.

4

El Comercio cumple 187 años.

10

Día de la Madre.

18

Día Internacional de los Museos.

21
  • Dia1 Summit 2026.
23-24
  • Concierto de Soda Stereo en Lima.
24
  • Inicia el Roland Garros Open.
  • Maratón de Lima 42K.
Del 26 al 28
  • XVI Encuentro Internacional de Minería.
30
  • Final de la Champions League.
31
  • Elecciones presidenciales en Colombia.

Junio

Playoffs de la NBA.

7
  • Batalla de Arica y Día de la Bandera.
  • Segunda vuelta presidencial en el Perú (si ningún candidato obtiene más del 50% en la primera vuelta).
10
  • 100 años de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Finalizará la construcción de la Sagrada Familia.
11
  • Inicio Copa del Mundo FIFA 2026.
14
  • 40 años sin Jorge Luis Borges.
Primera quincena
  • Reporte de inflación.
  • Definición del Torneo Apertura de la Liga 1.
16
  • Fecha máxima para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales.
19
  • Estreno de "Toy Story 5".
21
  • Elecciones Presidenciales en Colombia (segunda vuelta).
  • Día del Padre.
24 al 26
  • Congreso Mundial de Minería 2026.
26
  • Estreno de "Supergirl".
28
  • 100 años del nacimiento del director y comediante Mel Brooks.
29
  • Día de San Pedro y San Pablo.
  • Inicia el Wimbledom Open.

Julio

Julio - Agosto
  • Elección del nuevo directorio del Banco Central de Reserva.
  • Feria Internacional del libro de Lima.
  • Se estrena "Mamma Mía" en Lima.
4
  • 250 años de la declaración de independencia de EE. UU.
  • 200 años de la muerte de los presidentes Thomas Jefferson y John Adams.
Mediados de julio
  • Inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.
17
  • Esreno de "La odisea" de Cristopher Nolan.
19

Final de la Copa del Mundo
FIFA 2026.

20
  • 50 años del Aterrizaje de la Viking 1 en Marte.
28
  • Toma de mando del nuevo presidente de la República.
28 y 29
  • Celebración de las Fiestas Patrias.

Agosto

  • Marco Macroeconómico Multianual 2027 - 2030.
  • Festival de Cine de Lima.
6
  • Conmemoración de la Batalla de Junín.
9
  • Centenario de Blanca Varela.
13
  • 100 años del nacimiento de Fidel Castro.
Mediados de agosto
  • Premios Somos.
30
  • Festividad de Santa Rosa de Lima.
  • Elecciones Presidenciales en Haití.
31
  • Inicia el Tennis US Open.

Setiembre

9
  • 50 años de la muerte de Mao Zedong.
11
  • 25 años del atentado contra las Torres Gemelas.
14
  • Premios Emmy.
Primera quincena
  • Reporte
    de inflación.
21
  • Fecha FIFA para amistosos internacionales.
  • Se espera que la misión Artemis 3 parta hacia la luna.

Octubre

3
  • 800 años de la muerte de San Francisco de Asís.
4
  • Elecciones regionales y municipales en el Perú.
  • Elecciones Presidenciales en Brasil (primera vuelta).
8
  • Combate de Angamos.
Segunda semana
  • Se anuncia a los diferentes ganadores Premios Nobel.
17
  • Concierto de Iron Maiden en Lima.
25
  • Elecciones Presidenciales en Brasil (Segunda vuelta).
28
  • 300 años de la publicación de "Los viajes de Gulliver", de Jonathan Swift.
31
  • Día de la Canción Criolla.
  • Halloween.
  • 100 años de la muerte del escapista Harry Houdini.

Noviembre

1

Día de Todos los Santos

1-15
  • Definición del Torneo Clausura de la Liga 1.
3
  • Elecciones de medio término EE.UU. para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
4 y 5
  • Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España.
5 al 8
  • Hay Festival en Arequipa.
9 al 20
  • Conferencia sobre el cambio climático en Antalya (Turquía), COP 31.
9 al 17
  • Fecha FIFA para amistosos internacionales.
11
  • Día de las Librerías.
14
  • Segundo año del puerto de Chancay.
18 y 19
  • Cumbre Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en Shenzhen (China).
28
  • Final de la Copa Libertadores 2026.
  • CADE Ejecutivos 2026.
  • Aprobación de Presupuesto Público 2027.
  • Grand Theft Auto VI (videojuego).

Diciembre

Del 1 al 15
  • Playoffs de la Liga1.
Del 2 al 4
  • Conferencia de la ONU sobre el agua en Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos.
5
  • 100 años de la muerte del pintor Claude Monet.
8
  • Día de la Inmaculada Concepción.
9
  • Batalla de Ayacucho.
Primera quincena
  • Reporte de inflación de fin de año, con perspectivas más claras hacia el 2027.
16
  • Aniversario de Somos.
18
  • Estreno de "Avengers Doomsday".
  • Estreno de "Dune, parte 3".
25
  • Navidad.
Aún sin fecha definida hasta la publicación de este calendario:
  • "La Casa del Dragón", temporada 3 (serie).
  • Festival Vivo x el Rock (concierto musical).
  • "La Gran Sangre" (película).

Textos: Redacción EC

Elaboración: Nuevas Narrativas EC