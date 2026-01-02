Los eventos que marcarán este
2026
Doce meses para estar muy atentos
Enero
- Fecha límite para la convocatoria a las elecciones regionales y municipales
Los Globos
de Oro.
- Se inicia el Australian Open.
- 50 años sin Agatha Christie.
- 150 años del nacimiento del escritor Jack London.
Concierto de
Bad Bunny en Lima
- Aniversario 491 de la fundación de Lima.
- Noche Crema (Universitario vs. U de Chile).
- Noche Blanquiazul (Alianza Lima vs. Inter Miami).
- 100 años de la primera demostración pública de la televisión por John Logie Baird.
40 años de la tragedia del transbordador Challenger.
- Se cumplen 140 años de la patente del Motorwagen, el primer automóvil que fue inventado por el alemán Karl Benz. Fue el primer vehículo en ser producido en serie y vendido al público.
Febrero
Primera semana:
Inicio del Torneo Apertura
de la Liga 1.
- Premios Grammy.
- Elecciones presidenciales en Costa Rica (primera vuelta).
- 60 años sin Buster Keaton.
Fiesta de la Candelaria.
Inicio de la Copa Libertadores 2026.
Pixar cumple 40 años.
- Día Nacional del Pisco Sour.
- Super Bowl LX.
- 100 años del dibujante Alberto Vargas.
- Día de San Valentín.
Marzo
Primera quincena: Primer reporte de inflación del año.
- Clásico Mundial de Beisbol.
- Día Internacional de la Mujer.
- Fecha límite para resolver apelaciones sobre exclusiones, tachas y candidaturas de las elecciones generales.
- Fecha límite para la inscripción oficial y proclamación de candidaturas definitivas de las elecciones generales.
Entrega de
los premios Oscar.
- Fecha FIFA para amistosos internacionales.
Abril
Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas (Marco Macroeconómico Multianual).
- Jueves y Viernes santo.
- Domingo de Resurrección.
- Elecciones presidenciales en Costa Rica (segunda vuelta).
- Masters de Augusta, PGA Tour Golf.
- Primera vuelta de las elecciones generales para elegir al presidente, vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y representantes al Parlamento Andino.
- Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
- 40 años del accidente en Chernobyl.
- Expocobre 2026.
- Premios Luces.
- Estreno de la tercera temporada de la serie "Euphoria".
Mayo
Día del Trabajo.
El Comercio cumple 187 años.
Día de la Madre.
Día Internacional de los Museos.
- Dia1 Summit 2026.
- Concierto de Soda Stereo en Lima.
- Inicia el Roland Garros Open.
- Maratón de Lima 42K.
- XVI Encuentro Internacional de Minería.
- Final de la Champions League.
- Elecciones presidenciales en Colombia.
Junio
Playoffs de la NBA.
- Batalla de Arica y Día de la Bandera.
- Segunda vuelta presidencial en el Perú (si ningún candidato obtiene más del 50% en la primera vuelta).
- 100 años de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Finalizará la construcción de la Sagrada Familia.
- Inicio Copa del Mundo FIFA 2026.
- 40 años sin Jorge Luis Borges.
- Reporte de inflación.
- Definición del Torneo Apertura de la Liga 1.
- Fecha máxima para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales.
- Estreno de "Toy Story 5".
- Elecciones Presidenciales en Colombia (segunda vuelta).
- Día del Padre.
- Congreso Mundial de Minería 2026.
- Estreno de "Supergirl".
- 100 años del nacimiento del director y comediante Mel Brooks.
- Día de San Pedro y San Pablo.
- Inicia el Wimbledom Open.
Julio
- Elección del nuevo directorio del Banco Central de Reserva.
- Feria Internacional del libro de Lima.
- Se estrena "Mamma Mía" en Lima.
- 250 años de la declaración de independencia de EE. UU.
- 200 años de la muerte de los presidentes Thomas Jefferson y John Adams.
- Inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.
- Esreno de "La odisea" de Cristopher Nolan.
Final de la Copa del Mundo
FIFA 2026.
- 50 años del Aterrizaje de la Viking 1 en Marte.
- Toma de mando del nuevo presidente de la República.
- Celebración de las Fiestas Patrias.
Agosto
- Marco Macroeconómico Multianual 2027 - 2030.
- Festival de Cine de Lima.
- Conmemoración de la Batalla de Junín.
- Centenario de Blanca Varela.
- 100 años del nacimiento de Fidel Castro.
- Premios Somos.
- Festividad de Santa Rosa de Lima.
- Elecciones Presidenciales en Haití.
- Inicia el Tennis US Open.
Setiembre
- 50 años de la muerte de Mao Zedong.
- 25 años del atentado contra las Torres Gemelas.
- Premios Emmy.
- Reporte
de inflación.
- Fecha FIFA para amistosos internacionales.
- Se espera que la misión Artemis 3 parta hacia la luna.
Octubre
- 800 años de la muerte de San Francisco de Asís.
- Elecciones regionales y municipales en el Perú.
- Elecciones Presidenciales en Brasil (primera vuelta).
- Combate de Angamos.
- Se anuncia a los diferentes ganadores Premios Nobel.
- Concierto de Iron Maiden en Lima.
- Elecciones Presidenciales en Brasil (Segunda vuelta).
- 300 años de la publicación de "Los viajes de Gulliver", de Jonathan Swift.
- Día de la Canción Criolla.
- Halloween.
- 100 años de la muerte del escapista Harry Houdini.
Noviembre
Día de Todos los Santos
- Definición del Torneo Clausura de la Liga 1.
- Elecciones de medio término EE.UU. para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
- Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España.
- Hay Festival en Arequipa.
- Conferencia sobre el cambio climático en Antalya (Turquía), COP 31.
- Fecha FIFA para amistosos internacionales.
- Día de las Librerías.
- Segundo año del puerto de Chancay.
- Cumbre Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en Shenzhen (China).
- Final de la Copa Libertadores 2026.
- CADE Ejecutivos 2026.
- Aprobación de Presupuesto Público 2027.
- Grand Theft Auto VI (videojuego).
Diciembre
- Playoffs de la Liga1.
- Conferencia de la ONU sobre el agua en Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos.
- 100 años de la muerte del pintor Claude Monet.
- Día de la Inmaculada Concepción.
- Batalla de Ayacucho.
- Reporte de inflación de fin de año, con perspectivas más claras hacia el 2027.
- Aniversario de Somos.
- Estreno de "Avengers Doomsday".
- Estreno de "Dune, parte 3".
- Navidad.
- "La Casa del Dragón", temporada 3 (serie).
- Festival Vivo x el Rock (concierto musical).
- "La Gran Sangre" (película).