WhatsApp cuenta con una herramienta que permite controlar quién puede agregarte a un grupo, una opción especialmente útil para quienes reciben invitaciones de desconocidos o son incorporados a conversaciones sin haberlo solicitado. Aunque esta función no impide que otras personas intenten invitarte, sí permite establecer límites para que no cualquiera pueda incluirte directamente en un chat grupal.

Para activarla, solo necesitas ingresar a la configuración de privacidad de tu cuenta y seleccionar quiénes tienen autorización.

¿Cómo evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin permiso?

El procedimiento es sencillo y puedes realizarlo directamente desde la aplicación de tu celular. Primero, abre WhatsApp y dirígete a la sección de Configuración. Una vez allí, selecciona la opción Privacidad, donde encontrarás diferentes herramientas para administrar quién puede acceder a tu información y cómo pueden interactuar contigo dentro de la plataforma.

Después, busca el apartado Grupos. Al ingresar, encontrarás las alternativas disponibles para controlar quién tiene permiso para agregarte a conversaciones grupales. WhatsApp ofrece tres posibilidades: Todos, que permite que cualquier usuario pueda incorporarte a un grupo; Mis contactos, que limita esta posibilidad a las personas que tienes guardadas en tu agenda; y Mis contactos, excepto..., que permite excluir a determinados contactos.

WhatsApp ofrece herramientas de privacidad, como la posibilidad de ocultar tu última conexión y tu estado en línea. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Si eliges la última alternativa, podrás seleccionar individualmente a las personas que no deseas que te agreguen directamente a grupos. Una vez realizada la selección, confirma los cambios y la configuración quedará aplicada.

De esta manera, tendrás mayor control sobre las invitaciones que recibes y podrás evitar que determinados contactos te incorporen a conversaciones sin consultarte previamente. Cuando una persona que no tiene autorización intente agregarte, deberá enviarte una invitación privada para que decidas si quieres participar.

Otro truco de privacidad: controla quién puede ver tu última conexión

WhatsApp también permite restringir quién puede consultar información sobre tu actividad dentro de la aplicación.

Para hacerlo, ingresa nuevamente a Configuración, selecciona Privacidad y busca el apartado Hora de últ. vez y En línea.

Allí podrás elegir quién tiene permiso para ver cuándo utilizaste WhatsApp por última vez y quién puede conocer si estás conectado en ese momento.

Entre las opciones disponibles se encuentran todos, mis contactos, mis contactos excepto y nadie, según el tipo de información que quieras mantener privada.