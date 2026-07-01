WhatsApp sigue evolucionando con nuevas funciones enfocadas en la privacidad. La aplicación de mensajería de Meta inició el lanzamiento gradual del sistema de nombres de usuario, una característica que permitirá a los usuarios identificarse mediante un alias único en lugar de compartir su número de teléfono al iniciar una conversación. La novedad representa uno de los cambios más importantes en la plataforma desde su creación y beneficiará a más de tres mil millones de usuarios en todo el mundo.

La nueva herramienta resulta especialmente útil para quienes interactúan con personas desconocidas, participan en comunidades, venden productos o desean mantener su información personal protegida. Aunque el número de teléfono seguirá siendo necesario para crear una cuenta en WhatsApp, ya no será obligatorio mostrarlo al establecer un primer contacto mediante un nombre de usuario.

Qué es el nombre de usuario en WhatsApp y por qué importa

Hasta ahora, tu número de teléfono era la llave para todo en WhatsApp: si alguien quería escribirte, necesitaba tener tu número guardado o recibido por algún canal. Con la nueva actualización, la plataforma introduce nombres de usuario únicos, similares a los que usamos en redes sociales, pensados para identificarte sin exponer tu línea.

Estos nombres funcionan como un alias: pueden incluir letras, números y ciertos símbolos, y cada persona tendrá uno distinto, lo que evita duplicados y confusiones. WhatsApp aclara que la función es completamente opcional; quienes prefieran seguir usando solo su número podrán hacerlo, pero quienes valoran la privacidad encuentran aquí una herramienta clave para separar vida personal, trabajo y otros entornos digitales.

¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

El proceso es sencillo. Los usuarios que ya tengan disponible la función deberán actualizar la aplicación a su versión más reciente y acceder a Configuración o Ajustes, luego ingresar a Cuenta y seleccionar la opción Nombre de usuario. Allí podrán comprobar si el alias deseado está disponible y reservarlo antes de que otro usuario lo haga. El despliegue será progresivo, por lo que la opción llegará primero a algunos países y luego al resto del mundo.

Cada nombre de usuario será único y deberá cumplir determinadas reglas establecidas por WhatsApp. Además, Meta permitirá que creadores de contenido, empresas y organizaciones soliciten el mismo nombre que utilizan en Instagram o Facebook, con el objetivo de mantener una identidad digital consistente y reducir el riesgo de suplantaciones.

Más privacidad y mayor seguridad para los usuarios

Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es que no existirá un directorio público de nombres de usuario. Es decir, nadie podrá encontrar a otra persona simplemente navegando por una lista. Para iniciar una conversación será necesario conocer el nombre de usuario exacto y, si el propietario lo activa, también una clave adicional de seguridad que limitará quién puede enviarle mensajes.

La compañía también aclaró que esta función no reemplaza completamente al número telefónico. Los contactos que ya tengan guardado el número seguirán viéndolo normalmente, mientras que el sistema de nombres de usuario estará orientado principalmente a los nuevos contactos y a las conversaciones donde se busque una mayor privacidad.

Qué tener en cuenta al elegir tu nombre

Elegir bien tu nombre de usuario es casi tan importante como registrarlo cuanto antes, porque será tu carta de presentación ante nuevos contactos. Muchas recomendaciones apuntan a usar un alias que te represente, fácil de recordar, sin datos demasiado sensibles y, si lo vas a usar en entornos profesionales, alineado con tu marca personal o el nombre de tu negocio.

Si el identificador que quieres ya está ocupado, puedes jugar con iniciales, números significativos o pequeñas variaciones, siempre cuidando que no se preste a confusiones o suplantaciones. En paralelo, WhatsApp ofrece un generador de nombres sugeridos para quienes se quedan sin ideas, una ayuda útil en un escenario donde millones de usuarios están reservando alias al mismo tiempo.

Una de las mayores novedades en la historia de WhatsApp

Expertos en tecnología consideran que esta actualización coloca a WhatsApp al nivel de otras aplicaciones de mensajería que ya utilizan identificadores públicos para proteger la información personal de sus usuarios. La medida responde a una creciente preocupación por la privacidad digital y la necesidad de reducir la exposición de datos personales en internet.

Con el inicio del proceso de reserva de nombres de usuario, millones de personas tendrán la oportunidad de asegurar el alias que desean utilizar antes del despliegue global de la función. Si bien la llegada será gradual, todo apunta a que esta herramienta transformará la forma en que los usuarios comparten su información y se comunican en una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo.

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