Por lo general, la conexión a internet lenta o intermitente es una frustración común en muchos hogares del mundo. Inclusive, a menudo la primera reacción es culpar al router, ya que su lentitud puede afectar tareas del colegio, la universidad o la oficina, convirtiéndose en un dolor de cabeza para ellos. En ese contexto, aunque parezca poco creíble, existen una serie de trucos caseros o métodos que se han vuelto viral en las redes sociales gracias a que funciona de manera adecuada. En esta oportunidad, un proveedor de servicio de internet reveló una pauta llamada “la regla de los 30 centímetros”, que podría ayudar a mejorar la calidad y señal del wifi. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ES LA REGLA DE LOS 30 CENTÍMETROS QUE PODRÍA AYUDAR A MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET?

Al contratar un servicio de internet, es común que con el paso del tiempo comiencen a presentarse fallas en la señal del Wi-Fi, las cuales suelen atribuirse al exceso de dispositivos conectados, a un plan desactualizado o a otros factores similares. Sin embargo, Aman Bhatti, director de Sky Broadband, difundió la regla de colocar el router a 30 centímetros de obstáculos y aparatos electrónicos con el objetivo de evitar interferencias y mejorar la estabilidad de la conexión. De hecho, de acuerdo con el titular del proveedor de servicio de internet, la mayoría de estos problemas están relacionados con la ubicación del router y las interferencias generadas por otros dispositivos electrónicos.

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De esta manera, los especialistas indican que, para optimizar la señal de Wi-Fi, se recomienda ubicar el router en un lugar céntrico y elevado, ya sea del hogar o de la oficina, alejado de obstáculos físicos y de aparatos electrónicos que puedan generar más interferencias. Asimismo, sugieren desconectar los dispositivos antiguos o que no se utilizan, ya que cada equipo conectado consume parte del ancho de banda disponible y puede afectar la velocidad de la red. Finalmente, ubicar dicho aparato en muebles o rincones puede reducir su alcance, por lo que se debe colocar en un espacio abierto para mejorar la señal y evitar que se sobrecaliente, conforme comparte Clarín.

¿CUÁL ES EL ELECTRODOMÉSTICO QUE AFECTA LA SEÑAL WIFI?

A través de un video de Jesse Carvajal en YouTube, compartido por El Tiempo, reveló que el horno microondas debilita la señal del wifi y perjudica su alcance a los demás ambientes del hogar o la oficina. De acuerdo con la investigación, se observa cómo un programa de análisis de redes permite monitorear en tiempo real el comportamiento del espectro electromagnético en el entorno. Así, cuando la conexión funciona en la banda de 2,4 GHz y este electrodoméstico es encendido, la señal presenta interferencias que reducen su velocidad de entre 30 y 50 Mbps a solo 6 o 7 Mbps.

Y es que, los microondas y los routers de internet suelen utilizar energía electromagnética y funcionan en la misma banda de 2,4 GHz; sin embargo, estos aparatos emiten radiación con una potencia mucho mayor. Mientras estos electrodomésticos pueden alcanzar cerca de 1.000 vatios de potencia, los routers normalmente operan por debajo de los 100 milivatios. Asimismo, el youtuber precisa que esta interferencia en la conexión de internet doméstica no ocurre de forma permanente, sino únicamente cuando el horno microondas se encuentra en funcionamiento.