Por Redacción EC

Por lo general, la conexión a internet lenta o intermitente es una frustración común en muchos hogares del mundo. Inclusive, a menudo la primera reacción es culpar al router, ya que su lentitud puede afectar tareas del colegio, la universidad o la oficina, convirtiéndose en un dolor de cabeza para ellos. En ese contexto, aunque parezca poco creíble, existen una serie de trucos caseros o métodos que se han vuelto viral en las redes sociales gracias a que funciona de manera adecuada. En esta oportunidad, un proveedor de servicio de internet reveló una pauta llamada “la regla de los 30 centímetros”, que podría ayudar a mejorar la calidad y señal del wifi. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.