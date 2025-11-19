Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios gracias al lanzamiento de nuevas funcionalidades. Con respecto a su uso, ahora genera preocupación el hecho de que podamos recibir mensajes de números desconocidos o aquellos que no tenemos guardados como contacto, siendo truco puntual a partir del cual puedes proteger tu celular y propia plataforma evitándolo con seguridad.

CON ESTE SENCILLO TRUCO PUEDES EVITAR LA RECEPCIÓN DE MENSAJES POR PARTE DE NÚMEROS DESCONOCIDOS VÍA WHATSAPP

La seguridad resulta vital en todo aspecto y ámbito, siendo WhatsApp el aplicativo que también debes proteger para evitar caer en manos de una ciberdelincuencia cuyo método para robarte, por ejemplo, radica también en el envío de mensajes desde números que desconoces.

A partir de esta situación que puede convertirse en preocupación si tomamos en cuenta la existencia del phishing y hasta suplantaciones de identidad, te compartimos el siguiente paso a paso recomendado a fin de lograr terminar bloqueando cuentas sospechosas:

Abre WhatsApp para acceder a la pantalla principal .

. Pulsa el ícono de los tres puntos ubicados en la esquina superior para terminar ingresando al menú de ajustes .

. Selecciona la sección de “Ajustes” y luego presiona la opción “Privacidad” .

. A continuación, busca el apartado “Avanzada” donde se concentran las opciones adicionales de privacidad y seguridad .

. Finalmente, culmina proceso de obstrucción de mensajes, activando la función “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”.

Con respecto a la información brindada, WhatsApp mismo te ayuda a identificar la recepción de sospechosos mensajes, aconsejándote así que le prestes atención a errores ortográficos o gramaticales, “solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación”, y también aquellos textos a partir de los cuales hacen referencia a la “lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo”.

META LANZA ALERTAS POR WHATSAPP A FIN DE EVITAR QUE SEAS VÍCTIMA DE ESTAFA

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.

SIGUE ESTOS CONSEJOS QUE TE BRINDA META PARA EVITAR CAER EN ESTAFAS COMUNES

Desconfía de mensajes o llamadas no solicitadas

- “Nunca compartas información personal o financiera en respuesta a llamados, correos o mensajes inesperados. Las empresas y agencias gubernamentales legítimas no te van a pedir esta información sin previo aviso”.

Tómate un momento y consulta con alguien de confianza

- “Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia o pánico. Si alguien te presiona para actuar rápido o guardar secreto, es una señal de alerta. Tómate un tiempo para hablar con alguien de confianza antes de responder”.

Usa canales oficiales de atención al cliente

- “Si necesitas ayuda, llama siempre al número oficial de la empresa o busca su sitio web para obtener los datos de contacto. No hagas clic en enlaces de correos o mensajes de texto, y evita publicar quejas en foros públicos (los estafadores buscan estas oportunidades)”.