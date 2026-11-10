El CEO de Nvidia, Jensen Huang, cayó dos puestos en el ranking de Forbes de las personas más ricas del mundo en la primera media hora de negociación del lunes 10 de noviembre del 2026, luego de que las acciones de la compañía cayeran tras la noticia de que se investiga su relación con una ejecutiva empresarial que EU concluyó que era un espía chino.

De acuerdo con Forbes, el patrimonio neto de Huang cayó US$7.400 millones hasta los US$154.700 millones en la primera media hora de operación, lo que le llevó del puesto 8 al 10 en el ranking de multimillonarios.

Además, las acciones de Nvidia bajaron un 5% a las 11 a.m. EST del lunes tras caer hasta un 7% antes de la venta en la primera jornada laboral desde que la empresa anunció su investigación sobre Huang, quien en un comunicado dirigido a su equipo reconoció una aventura y se disculpó por sus acciones, añadiendo que apoya la investigación.

Huang perdió brevemente su estatus como una de las diez personas más ricas del mundo cuando la acción bajó más del 7%, lo que le hizo perder US$10.300 millones.

Además, la capitalización bursátil de la empresa, que se situó en 4.5 billones de dólares al cierre del viernes, cayó a 4.29 billones en la primera media hora de negociación, situando a Nvidia aún más por detrás de Apple.

La investigación al CEO de Nvidia se produce luego que The New York Times informara a finales del mes pasado que la inteligencia estadounidense determinó que Jensen Huang mantenía una relación cercana con Alice Huang, una ciudadana china que Estados Unidos creía que estaba recopilando información para Pekín.