The New York Times informó que Huang mantenía una relación cercana con Alice Huang, una ciudadana china que Estados Unidos creía que estaba recopilando información para Pekín. (Foto de JOSH EDELSON / AFP).
The New York Times informó que Huang mantenía una relación cercana con Alice Huang, una ciudadana china que Estados Unidos creía que estaba recopilando información para Pekín. (Foto de JOSH EDELSON / AFP).
/ JOSH EDELSON
Por Redacción EC

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, cayó dos puestos en el ranking de Forbes de las personas más ricas del mundo en la primera media hora de negociación del lunes 10 de noviembre del 2026, luego de que las acciones de la compañía cayeran tras la noticia de que se investiga su relación con una ejecutiva empresarial que EU concluyó que era un espía chino.

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