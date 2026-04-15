Por Redacción EC

Ocho son los planetas que componen el sistema solar, siendo la Tierra el más denso de los terrestres y rocosos teniendo una superficie sólida y activa gracias a las montañas, valles, cañones, y llanuras cuyas estructuras lo componen. A propósito de la misión Artemis II que llegó hasta la Luna, y partiendo desde la superficie del globo terráqueo, ahora te revelamos los detalles entorno a la distancia existente entre cuerpos celestes como Marte y Júpiter, entre otros, y sobre todo el tiempo estimado para alcanzarlos mediante una nave espacial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.