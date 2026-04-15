Ocho son los planetas que componen el sistema solar, siendo la Tierra el más denso de los terrestres y rocosos teniendo una superficie sólida y activa gracias a las montañas, valles, cañones, y llanuras cuyas estructuras lo componen. A propósito de la misión Artemis II que llegó hasta la Luna, y partiendo desde la superficie del globo terráqueo, ahora te revelamos los detalles entorno a la distancia existente entre cuerpos celestes como Marte y Júpiter, entre otros, y sobre todo el tiempo estimado para alcanzarlos mediante una nave espacial.

ESTE ES EL TIEMPO QUE PUEDE TARDAR EL HOMBRE EN LLEGAR A CADA PLANETA

Tras poco más de 50 años, finalmente el hombre volvió a la Luna, y en esta oportunidad para sobrevolarla a través de la misión Artemis II, siendo este hecho histórico para la humanidad el mismo por el cual ahora te brindamos los detalles entorno a la distancia existente entre la Tierra y otros planetas.

Con respecto al tiempo que una nave espacial puede tardar en sobrevolar o pisar cuerpos celestes como Marte o Júpiter partiendo desde globo terráqueo, te compartimos a continuación los meses y años calculados de manera estimada, y entorno a eventual arribo:

VENUS, 4 meses

MERCURIO, 5 meses

MARTE, 7 meses

JÚPITER, 1.2 años

SATURNO, 6.4 años

URANO, 8.4 años

NEPTUNO, 12 años

Cabe resaltar en relación a listado compartido, que variación de tiempos estimados para llegar a cada planeta del sistema solar, figura determinada por tanto la tecnología como posición misma, velocidad también, y asimismo una distancia a partir de la cual se considera la división existente entre interiores rocosos (Mercurio-Marte), y exteriores gaseosos o helados (Júpiter-Neptuno).

EL EXOPLANETA IDENTIFICADO POR LA NASA Y QUE TIENE GRAN PARECIDO CON LA TIERRA

Han pasado miles de millones de años desde que el concepto esférico de la Tierra fuera descubierto como tal, y desde entonces dicha atmósfera terrestre cuenta con grandes cantidades de nitrógeno acompañada por otros planetas rocosos que componen el sistema solar, sin embargo en el último tiempo la NASA mediante avanzada tecnología ha identificado la presencia en zona habitable de un mundo que tiene el 95% de su tamaño.

Las similitudes del TOI 700 con el globo terráqueo radican en que su órbita es de 37 días, y por ejemplo, así como el Sol, recibe el 86% de energía de su propia estrella.

Según la NASA, “este es uno de los pocos sistemas que conocemos con varios planetas pequeños dentro de la zona habitable”, tras hallazgo gracias al Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito, de la b, c, d y e, quienes en conjunto revelan características muy parecidas a las que posee la Tierra.

Cabe resaltar como parte del trabajo realizado por la agencia espacial estadounidense, la evidencia encontrada acerca de los exoplanetas da a conocer que “el planeta más interno, TOI 700 b, tiene cerca del 90% del tamaño de la Tierra y orbita la estrella cada 10 días ... (mientras que) TOI 700 c es 2,5 veces más grande y completa una órbita cada 16 días”.

Otra de las semejanzas entre la Tierra y dicho sistema exoplanetario, tiene que ver con el bloqueo de las mareas que termina originando que solamente giren una vez por órbita, tal y como ocurre con un lado de la Luna que siempre está orientado hacia la Tierra, termina destacando la NASA.