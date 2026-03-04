El cielo ofrecerá un espectáculo especial este 8 de marzo con la conjunción de Venus y Saturn, un fenómeno astronómico que podrá verse a simple vista poco antes del amanecer. Durante este evento, ambos planetas parecerán estar muy cerca uno del otro en el firmamento, aunque en realidad se encuentran separados por millones de kilómetros en el espacio. Según la NASA, una conjunción ocurre cuando dos astros se alinean desde nuestra perspectiva en la Tierra y aparentan aproximarse en el cielo nocturno. No significa que estén físicamente juntos, sino que coinciden en la misma región visual del firmamento.

El fenómeno se produce porque los planetas orbitan el Sol a distintas velocidades y distancias. A medida que avanzan en sus trayectorias, desde nuestro punto de vista algunos parecen “alcanzar” a otros en el cielo.

En esta ocasión, Venus (más cercano a la Tierra y mucho más brillante) destacará con intensidad, mientras Saturno aparecerá como un punto luminoso ligeramente más tenue muy próximo a él.

El fenómeno ocurre cuando ambos planetas se alinean desde la perspectiva de la Tierra y aparentan estar muy próximos en el cielo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para observar la conjunción, se recomienda mirar hacia el horizonte este aproximadamente entre 30 y 45 minutos antes de la salida del Sol.

La hora exacta puede variar según el país o ciudad, pero en gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos el mejor momento será alrededor de las 5:30 a.m. a 6:00 a.m., justo cuando el cielo comienza a aclararse. Es importante buscar un lugar con vista despejada y poca contaminación lumínica.

No se necesita telescopio para disfrutar del evento, aunque unos binoculares pueden mejorar la experiencia y permitir apreciar mejor la diferencia de brillo entre ambos planetas. Si deseas fotografiar la conjunción, lo ideal es usar un trípode y ajustar la cámara a exposiciones cortas debido al creciente brillo del amanecer.

Más eventos astronómicos previstos para este 2026

Aquí tienes los eventos astronómicos más destacados para el resto de 2026:

22 de abril: Pico de la lluvia de meteoros Líridas. Aunque es una lluvia moderada (18 meteoros/hora), es famosa por producir meteoros brillantes con estelas persistentes.

31 de mayo: Luna Azul. Se llama así a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario (hubo otra el 1 de mayo).

9 de junio: Conjunción Venus-Júpiter. Un encuentro visualmente impactante entre los dos planetas más brillantes, visible hacia el oeste tras el atardecer.

12 de agosto: Eclipse Total de Sol. La franja de totalidad cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España. En otras partes del mundo se verá como parcial.

13 de agosto: Pico de las Perseidas. Es la lluvia de meteoros más popular del año. En 2026 coincidirá con Luna Nueva, ofreciendo condiciones de oscuridad ideales para ver hasta 100 meteoros por hora.

28 de agosto: Eclipse Lunar Parcial. Visible en gran parte de América, Europa y África; la sombra de la Tierra cubrirá una parte del disco lunar.

25 de septiembre: Neptuno en oposición. El planeta estará en su punto más cercano a la Tierra, siendo el mejor momento para observarlo con telescopio.

4 de octubre: Saturno en oposición. El “Señor de los Anillos” brillará con su máxima intensidad y será visible durante toda la noche.

14 de diciembre: Pico de las Gemínidas. Considerada la mejor lluvia de meteoros del año por su alta tasa (hasta 120 por hora) y meteoros multicolores.

24 de diciembre: Superluna de Navidad. Una Luna llena que coincidirá con su punto más cercano a la Tierra (perigeo), viéndose más grande y brillante de lo habitual.

