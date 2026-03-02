Marzo de 2026 llega con una agenda astronómica imperdible. Durante el tercer mes del año se producirán eclipses, conjunciones planetarias y fenómenos clave del calendario astronómico que podrán observarse, en distintos grados, desde varias partes del mundo. Estos eventos no solo serán atractivos para aficionados, sino también para quienes disfrutan mirar el cielo a simple vista.

El 3 de marzo ocurrirá un eclipse lunar total. En este tipo de fenómeno, uno de los astros queda completamente cubierto por otro, generando un espectáculo impactante. La visibilidad dependerá de la región: en algunas zonas podrá verse en su fase total, mientras que en otras solo de forma parcial. Para observarlo de manera segura, en caso de tratarse de un eclipse solar, será imprescindible utilizar protección ocular certificada.

Durante las tardes del 7 y el 8 de marzo se producirá la conjunción de Venus y Saturno. Ambos planetas parecerán estar muy cerca uno del otro en el cielo poco antes del amanecer o después del atardecer, según la ubicación geográfica. Aunque en realidad estarán separados por millones de kilómetros, desde la Tierra se verán alineados.

A inicios de marzo se producirá un eclipse lunar total visible desde el Pacífico y gran parte de América del Norte. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Según National Geographic, este fenómeno podrá apreciarse a simple vista, pero unos binoculares permitirán distinguir mejor el brillo intenso de Venus frente al tono más tenue de Saturno.

El 14 de marzo alcanzará su punto máximo la lluvia de meteoros Normínidas. Según Star Walk, este evento tendrá su pico de actividad entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de marzo de 2026, con una frecuencia baja de aproximadamente 6 meteoros por hora. Este evento será visible principalmente desde el Hemisferio Sur, con su radiante ubicado en la constelación de Norma. Gracias a que la Luna estará en fase de cuarto menguante con solo un 24% de iluminación, el cielo estará lo suficientemente oscuro para favorecer la observación de los meteoros, especialmente en las horas de ausencia lunar.

El 17 de marzo, la Luna tendrá una conjunción con Marte. Este evento coincidirá con una conjunción lunar con Mercurio, formando un trío visible hacia el este antes del amanecer. CosmoBC señala que, debido a que la Luna estará en una fase de creciente menguante muy fina, su baja luminosidad permitirá resaltar el brillo rojizo de Marte, aunque será necesario un horizonte despejado, ya que ambos astros se encontrarán a baja altura.

El 20 de marzo se producirá el equinoccio, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. En esta fecha, el día y la noche tendrán una duración casi igual en todo el planeta. El equinoccio no es un fenómeno visual llamativo como un eclipse, pero sí representa un momento astronómico clave que señala el cambio de estación y la transición en la posición del Sol.

El 26 de marzo tendrá lugar el perihelio de Marte, el punto de su órbita en el que el planeta se encuentra más cerca del Sol. Aunque este evento no será visible a simple vista, es relevante desde el punto de vista científico ya que influye en la velocidad orbital del planeta y en ciertos estudios de dinámica solar. Para los observadores, Marte seguirá siendo visible en el cielo nocturno, dependiendo de su posición en esas semanas.

Como verás, marzo de 2026 ofrecerá diversas oportunidades para mirar al cielo y reconectarse con los la astronomía. Desde eclipses hasta alineaciones planetarias, varios de estos fenómenos podrán disfrutarse sin equipos especiales, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Varios de estos fenómenos podrán disfrutarse sin equipos especiales, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Más eventos astronómicos previstos para este 2026

Aquí tienes los eventos astronómicos más destacados para el resto de 2026:

22 de abril: Pico de la lluvia de meteoros Líridas. Aunque es una lluvia moderada (18 meteoros/hora), es famosa por producir meteoros brillantes con estelas persistentes.

31 de mayo: Luna Azul. Se llama así a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario (hubo otra el 1 de mayo).

9 de junio: Conjunción Venus-Júpiter. Un encuentro visualmente impactante entre los dos planetas más brillantes, visible hacia el oeste tras el atardecer.

12 de agosto: Eclipse Total de Sol. La franja de totalidad cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España. En otras partes del mundo se verá como parcial.

13 de agosto: Pico de las Perseidas. Es la lluvia de meteoros más popular del año. En 2026 coincidirá con Luna Nueva, ofreciendo condiciones de oscuridad ideales para ver hasta 100 meteoros por hora.

28 de agosto: Eclipse Lunar Parcial. Visible en gran parte de América, Europa y África; la sombra de la Tierra cubrirá una parte del disco lunar.

25 de septiembre: Neptuno en oposición. El planeta estará en su punto más cercano a la Tierra, siendo el mejor momento para observarlo con telescopio.

4 de octubre: Saturno en oposición. El “Señor de los Anillos” brillará con su máxima intensidad y será visible durante toda la noche.

14 de diciembre: Pico de las Gemínidas. Considerada la mejor lluvia de meteoros del año por su alta tasa (hasta 120 por hora) y meteoros multicolores.

24 de diciembre: Superluna de Navidad. Una Luna llena que coincidirá con su punto más cercano a la Tierra (perigeo), viéndose más grande y brillante de lo habitual.

