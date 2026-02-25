Un eclipse lunar total podrá observarse desde distintas zonas del oeste de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Asia oriental. Durante casi una hora, la Luna cambiará su color habitual por tonos rojizos intensos, un fenómeno conocido popularmente como Luna roja o Luna de sangre que no se veía a escala global desde septiembre de 2025. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna llena. En ese alineamiento, nuestro planeta proyecta su sombra más oscura (la umbra) sobre la superficie lunar, lo que hace que el satélite pierda brillo de forma gradual y adopte un aspecto mucho más tenue.

De acuerdo con estimaciones del portal Time and Date, solo alrededor del 2% de la población mundial podrá observar todas las fases del eclipse, desde la penumbral hasta la totalidad; sin embargo, cerca del 31% de las personas en el planeta podrá apreciar al menos el momento más llamativo, cuando la Luna se torna completamente rojiza.

La visibilidad dependerá del clima, mientras que regiones como el noroeste de México, el suroeste de Estados Unidos y el interior de Australia tienen mayores probabilidades de cielos despejados.

Este evento astronómico ocurrirá el 3 de marzo de 2026 y será especial porque marcará el primer eclipse lunar total en más de seis meses y el último hasta finales de 2028, cuando otro fenómeno similar coincida con la llegada del Año Nuevo. Por eso, astrónomos y aficionados consideran esta Luna roja como un suceso único.

Durante el eclipse, la Luna llena conocida como Luna de Gusano irá entrando lentamente en la sombra de la Tierra. A medida que avance el proceso, el disco lunar se oscurecerá y luego adoptará un tono rojizo-anaranjado. La fase de totalidad durará 58 minutos, mientras que todo el evento, incluidas las fases parciales, se extenderá por más de cinco horas y media.

Horarios de la Luna de Sangre en Estados Unidos

El portal Space.com señala que, en Estados Unidos, la fase total del eclipse podrá verse en distintos horarios según la zona horaria. Estos son los horarios aproximados de la totalidad:

Hora del Este (ET): 6:04 a.m. – 7:02 a.m. (la Luna se pondrá durante la totalidad)

Hora Central (CT): 5:04 a.m. – 6:02 a.m.

Hora de la Montaña (MT): 4:04 a.m. – 5:02 a.m.

Hora del Pacífico (PT): 3:04 a.m. – 4:02 a.m.

Alaska: 2:04 a.m. – 3:02 a.m.

Hawái: 1:04 a.m. – 2:02 a.m.

Este eclipse se producirá cuando la Luna esté relativamente lejos de la Tierra, cerca de su apogeo. Por ese motivo, su tamaño aparente será promedio y no se verá ni especialmente grande ni más pequeña de lo habitual en el cielo nocturno.

Después de este evento, quienes se pierdan la Luna roja de marzo de 2026 deberán esperar varios meses para ver otro evento astronómico. El calendario indica un eclipse parcial profundo en agosto de 2026 y varios eclipses lunares totales entre finales de 2028 y 2029, visibles desde distintas regiones del mundo.

¿Por qué ocurre un eclipse?

Un eclipse ocurre cuando tres cuerpos celestes (generalmente la Tierra, la Luna y el Sol) se alinean de forma casi perfecta en el espacio. Esta alineación provoca que uno de los astros entre en la sombra de otro, bloqueando momentáneamente la luz que recibimos.

Según National Geographic, existen dos tipos principales: el eclipse solar, cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, y el eclipse lunar, cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite.

Aunque la Luna orbita la Tierra todos los meses, los eclipses no ocurren en cada luna llena o nueva debido a que su órbita está inclinada unos 5 grados respecto al plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol.

Solo cuando la Luna cruza ese plano exacto (llamado eclíptica) durante sus fases de nueva o llena, se produce la alineación necesaria para que la sombra alcance al otro cuerpo celeste y podamos presenciar el fenómeno desde nuestra posición.

